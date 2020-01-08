Bakan Çavuşoğlu Bağdat’a gidiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Irak'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Irak'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bölgede son yaşanan gelişmeler neticesinde artan gerginliğin azaltılması amacıyla 9 Ocak tarihinde Irak'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret esnasında bölgedeki gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkiler de ele alınacak.
Kaynak: İHA
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