Bakan Çavuşoğlu, "Biz her ortamda çiftçimizin yanındayız"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bakan Çavuşoğlu, son günlerde çiftçilerin haksız yere hem basında hem bazı siyasetçiler tarafından eleştirildiğini hatırlatarak "Biz her ortamda çiftçimizin yanındayız" dedi.

Herkesin kendi düşünce ve ideolojisini savunma özgürlüğü olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Ama teröristler o ittifakın içindeyse kimse kusura bakmasın benim o ittifaka saygım olmaz" diye konuştu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Geniş Katılımlı Buluşma Programı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çiftçinin üzerinden siyasi rant elde etmeye, suistimal etmeye çalışanlar bulunduğunu, yani çiftçi üzerinden prim toplamaya çalışanlar olduğunu ve çiftçi üzerinden haksız para kazananların, çiftçiyi sömürenlerin bulunduğunu söyledi. Kendisinin de bir çiftçi çocuğu olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Halen domates başta olmak üzere narenciye ve diğer ürünleri üretiyoruz, satıyoruz" dedi.

Bir kilo domatesin Kaş ve civarında yaklaşık 3 lira olduğunu ancak özellikle İstanbul ve Ankara'daki süpermarketlerde 3 katına çıkarak 9 liraya satıldığına dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, "Peki kim kazanıyor bu parayı? Bu para çiftçimizin cebine giriyor mu?" diye sordu. Çavuşoğlu, bu parayı kazanan aracıların çiftçi kadar emek sarf etmediğini kaydetti. Çavuşoğlu, bu kişilerin fırsatçılık ve manipülasyon yaptığını belirterek, "Bu 9 lira bizim ürettiğimiz ürünleri tüketen vatandaşımızın cebinden çıkmıyor mu? Çıkıyor. Peki, ona yazık değil mi?" dedi.

"Tanzim satışları çiftçinin ürününün fiyatını düşürmüyor"

Bakan Çavuşoğlu, fiyatlardaki bu artışın yine en sonunda çiftçiye zarar verdiğine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Birileri para kazanacak diye ekonomimize zarar veriyor. Arada enflasyon, faizler, borçlanma artar ve bizim maliyetlerimize her şeyimize yansır. Burada yapmamız gereken Antalya'da domatesin, salatalığın fiyatını düşürmek değil üreticiyle tüketici arasındaki mesafeyi kısaltmaktır. Bir sistem kurmalıyız ki tüketiciyle çiftçi arasındaki o mesafe kapansın. Makul şartlarda fiyat artışı olsun. Bizim ürünümüz hakkından satılsın, değeriyle satılsın. Değerinin altına düşmesin ama tüketici de kazık yemesin. Ürünlerin hak ettiği fiyattan satılması gerekir.Bu süreçte bir düzenleme yapılıncaya kadar özellikle bunu suistimal eden aradaki rantçılara karşı tanzim satışları kurduk. Tanzim satışları çiftçinin ürününün fiyatını düşürmüyor. Çiftçiden alınan ürünün üzerine cüzi bir karla belediyeler satıyor. Böylece ürünlere de talep artışı oluyor. Artık bu işler kimsenin tekelinde değil." dedi.

Tanzim geçici çözüm

Tanzim satışının geçici çözüm olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, yapılması gerekenin bu aradaki farkı kapatmak olduğunu, bunu yaparken de çiftçinin hakkının korunacağına dikkat çekti.

Çavuşoğlu, çiftçi için de gübre, ilaç ve tohum gibi girdilerin maliyetinin yüksek olduğunu, bunu düşürmek için de bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Gerekirse bu girdiler için de tanzim satış yapabiliriz" diyerek tanzim satışlardan rahatsız olan rantçıları ikaz etti.

Çavuşoğlu şöyle devam etti: "Çiftçiyi bugün korumayan hiçbir devlet, hiçbir millet ayakta kalamaz. Çünkü tarım sektörü hiçbir zaman bitmez. Her zaman önemlidir ve 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonra en önemli sektör de tarım sektörü olacak. Bugün bütün dünyada gıda, tarım ürünleri konusunda sıkıntılar var. Birçok ülke kendi ihtiyacını karşılamak için başka ülkelerden tarım ürünleri, on binlerce, yüz binlerce dönüm arazi alıyor. Biz de maliyetleri de düşürerek ve daha iyi teknoloji kullanarak kendi topraklarımızda, kendi kendimize yeten bir ülke olmanın yanında ürettiğimiz ürünleri ihracata göndereceğiz. Tüm bunların çalışmalarını yapıyoruz."

"Teröristler içindeyse benim o ittifaka saygım olmaz"

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasında Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin geleceği, milletin bekası için kurulduğuna da dikkat çekti. Bugün "Türkiye yansın, Türkiye bölünsün" diye ittifak kuranların ve iç içe olanların, kol kola olanların Türkiye'nin karşısındaki tehditleri görmesi ya da umursamasının da mümkün olmadığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Vatanını ve milletini seven partiler olarak güçlerimizi birleştirdik. Türkiye'nin 2023'te, 2050'de çok daha güçlü bir ülke olması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti hem sahada hem de masada güçlüdür. Sahada kazandıklarımızı masada kaybetmiyoruz. Artık o devirler bitti" dedi.

Herkesin kendi düşünce ve ideolojisini savunma özgürlüğü olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Ama teröristler o ittifakın içindeyse kimse kusura bakmasın benim o ittifaka saygım olmaz." diye konuştu. HDP eş başkanlarından birinin "Kürdistanda kazanacağız" sözlerine de tepki gösteren Çavuşoğlu, "Ne Kürdistanından bahsediyorsun? Kürdistan neresi?" diye sordu. Çavuşoğlu, bu ifadelerin bölücü zihniyetin yansıması olduğunu belirterek, "Onların PKK'nın uşağı olduğunu biliyorum. Mecliste de yüzlerine söyledim" dedi.

"Benim derdim onlarla ittifak kuranlarla" diyen Çavuşoğlu şöyle konuştu: "Ne kadar bölücü varsa ne kadar terörist varsa bu ittifakı destekliyor. Ama bakıyorum, bu ittifakın içinde milliyetçi olduğunu iddia edenler de İzmir'in adayı HDP'yi övünce ayağa kalkıp alkışlıyorlar. İşte milletimiz bunu görüyor. Buna göre karar vereceğiz."

Kaynak: İHA