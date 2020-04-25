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  3. Bakan Çavuşoğlu: “Bugüne kadar 60 bin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik”

Bakan Çavuşoğlu: “Bugüne kadar 60 bin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: “Bugüne kadar 60 bin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik. Türkiye'de farklı ülkelerden bulunan 20 bine yakın kişinin ülkelerine dönmelerini sağladık. 57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık. #ÜlkemleGururDuyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Bakan Çavuşoğlu: “Bugüne kadar 60 bin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik”

Bakan Çavuşoğlu: “Bugüne kadar 60 bin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik”

Kaynak: İHA




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