Bakan Çavuşoğlu, büyükelçilere yeni görev yerlerini tebliğ etti! Listenin sürprizi Mehmet Güllüoğlu oldu

Diplomatik kaynakların verdiği bilgilere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yeni görevlendirmeleri tebliğ etti. Buna göre Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan getirildi.

Ayrıca AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirilirken,

Cihad Erginay'a Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği,

Ahmet Başar Şen'e Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği,

Hatun Demirer'e Türkiye'nin AGİT Nezdindeki Daimi Temsilciliği,

Ahmet Demirok'a Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği görevleri verildi.

Çavuşoğlu'nun tebliğ ettiği isimler şöyle: