Bakan Çavuşoğlu: Çekilme sürecini nasıl koordine edeceğimizi konuşuyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme süreciyle ilgili kurulan görev gücü ile ilgili "Bu çekilme sürecini nasıl koordine edeceğimizi ve neler yapmamız gerektiğini konuşuyoruz. Ve sadece çekilmeye odaklanmış bir görev gücüdür bu" dedi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da AK Parti ve MHP Çankaya ilçe yönetimleri ile bir araya geldi. Otelde düzenlenen birlik ve beraberlik toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın Ankara'daki adaylarına destek istedi. CHP ve Millet İttifakı'nı eleştiren Bakan Çavuşoğlu, "Milliyetçi olanlar terör örgütleri ile iç içe olur mu? Zillet ittifakının içinde olan herkese söylemiyorum; ama Türkiye'de ne kadar terör örgütü varsa ne kadar terörist varsa içeride ve dışarıda Türkiye'yi ne kadar bölmek isteyen varsa hepsi de zillet ittifakının içindedir" diye konuştu.

Cumhuriyeti güçlendirmek için çalıştıklarını belirten Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz olmazsak, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti olmazsa Kudüs'e kimse sahip çıkmaz, çıkamaz. Bazı Müslüman ülkelerin korkak yöneticileri olduğu sürece, Amerika'dan ve diğerlerinden korkan ve titreyen bu yöneticiler olduğu sürece Kudüs'e sahip çıkmaları mümkün değil" dedi.

'SADECE ÇEKİLMEYE ODAKLANMIŞ BİR GÖREV GÜCÜDÜR BU'

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, ABD ile kurulan ortak görev gücünün yarın ilk toplantısını gerçekleştireceğinin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

"ABD'nin çekilme kararından sonra Washington'da ortak çalışma grupları bir araya gelmişti. Burada benim teklifim üzerine Pompeo ile birlikte bir görev gücü kurma kararı almıştık. Ve ilk toplantısını Washington'da hemen ortak çalışma grubu toplantısından sonra gerçekleştirmişlerdi. Şimdi ikincisini gerçekleştiriyorlar, bu çekilme sürecini nasıl koordine edeceğimizi ve neler yapmamız gerektiğini konuşuyoruz. Ve sadece çekilmeye odaklanmış bir görev gücüdür bu. Münbiç yol haritası ve diğer konular ortak çalışma grubu çerçevesinde zaten konuşuluyor."

'ABD'NİN BİR STRATEJİSİNİN OLMADIĞINI GÖSTERİYOR'

Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde 200'den fazla asker bulunduracağına ilişkin açıklamalarla ilgili ise Bakan Çavuşoğlu, şunları dedi:

"ABD'nin çekilme kararından sonra farklı tutumlar sürekli konuşuldu, paylaşıldı. Esasen bu ABD'nin tam anlamıyla bir stratejisinin olmadığını gösteriyor. Biz de kendilerine bu konuda yardımcı olmaya çalıştık. Burada anlayışımızın da örtüşmesi gerekiyor, gerek güvenli bölge ile ilgili gerek diğer konularda. İşte bu çalışma grubu da zaten bu amaçla toplanıyor."

'BU BİR ÇİFTE STANDARTTIR VE İKİYÜZLÜLÜKTÜR'

Çavuşoğlu, Mısır'da 9 gencin idam edilmesi ve aynı gün Avrupa Birliği ile Arap Birliği'nin ülkede gerçekleştirdiği toplantıyla ilgili de şunları söyledi:

"Dün İnsan Hakları Konseyinde yaptığım konuşmada şunu söyledim; "Çifte standarttan uzak bir Avrupa istiyoruz" dedim, "ve bunun savunan nadir bakanlardan bir tanesiyim" dedim. Maalesef bugün Avrupa, ikiyüzlülükte ve çiftte standartta en üst noktaya çıkmıştır. Bir tarafta "Eğer idam olursa Türkiye'de şunu yaparız bunu yaparız" diye konuşuyorlardı. Ama bu genç fidanların, 9 insanın şehit edildiği, infaz edildiği bir günde ve günlerde tüm AB liderliğinin gidip de Sisi'ye destek vermesi ve onunla aynı yerde olması işte tam da bizim söylediğimizin bir fotoğrafıdır. Bu bir çifte standarttır ve ikiyüzlülüktür. Ve bu ülkeler için esasen artık değerler kalmamıştır. Maalesef Avrupa'daki "ırkçılık', "yabancı düşmanlığı', "İslam düşmanlığı" gibi akımlar Avrupa değerlerini zaten aşındırmıştır ve bugün Avrupa'yı yöneten ülkeler, Avrupa ülkelerini yöneten liderlere baktığımız zaman değerler yoktur, sadece çıkarlar vardır. Yani çıkarı olduğu zaman değerleri unutan bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Bizim de itirazımız budur. Ve Mısır'daki tablo da bunun bir göstergesidir."

'S- 400 İLE İLGİLİ ANLAŞMANIN DETAYLARINI KONUŞMAYA GEREK YOK'

S- 400 ile ilgili bazı açıklamalar yapıldığının hatırlatılması üzerine ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "S-400 ile ilgili açıklamaya gerek yok, zaten bu bitmiş bir anlaşmadır. Türkiye Cumhuriyeti de verdiği sözden hiçbir zaman dönmemiştir. Bu zaten anlaşmanın dışında, bizim ilkeli tutumumuzdur. Sadece teslim süresi konuşulan bir anlaşmanın detaylarını ve diğer yönlerini konuşmaya gerek yok. Başkalarından gelen açıklamalar bizi ilgilendirmez" diye konuştu.

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DHA