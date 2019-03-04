Bakan Çavuşoğlu Hatay’a ulaştı

Hatay'da bir dizi ziyaret gerçekleştirecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hatay Havaalanına ulaştı.

Antakya, Defne ve Yayladağı ilçelerinde yarın bir dizi ziyaret gerçekleştirecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hatay Havaalanına ulaştı. Bakan Çavuşoğlu'nu havaalanında Hatay Valisi Rahmi Doğan ve AK Parti Hatay İl Teşkilatı karşıladı.

Kaynak: İHA