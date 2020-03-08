Bakan Çavuşoğlu İdlib şehidinin ailesini ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib şehidi Turgut Burkay Korkmaz'ın ailesini ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'nın Finike ilçesine geldi. Çavuşoğlu'nu AK Parti İlçe Başkanı Osman Aladağ, MHP Kumluca İlçe Başkanı Yücel Kaplan, MHP Finike İlçe Başkanı Recep Şahin, STK temsilcileri ve partililer karşıladı.

Çavuşoğlu İdlib'de düzenlenen hain saldırı sonucu hayatını kaybeden Turgut Burkay Korkmaz'ın ailesini ziyaret etti. Çavuşoğlu, şehidin Turunçova'daki ailesinin evinde annesi Fatma ve babası Salih Korkmaz ile kısa bir süre sohbet etti. Ardından aile ve yakınları tarafından düzenlenen hafta yemeğine katıldı. Yemekte Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Bakan Çavuşoğlu taziyenin ardından ilçeden ayrıldı.

Kaynak: İHA