Bakan Çavuşoğlu, Irak'a gidecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Irak'a giderek günü birlik bir görüşme gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Irak'a giderek günü birlik bir görüşme gerçekleştirecek. Çavuşoğlu'nun bölgede gerginliğin azaltılması için görüşmeler yapacağı belirtildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde artan gerginliğin azaltılması amacıyla sürdürülen yoğun diplomatik girişimlerimiz kapsamında Sayın Bakanımızın 9 Ocak 2020'de Irak'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesi öngörülmektedir." ifadeleri yer aldı.
Ziyaret sırasında bölgedeki gelişmelerin yanı sıra ikili konuların da ele alınmasının planlandığı bildirildi.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşme
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