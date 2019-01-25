Bakan Çavuşoğlu KKTC basını ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) basın mensuplarıyla bir araya geldi.
KKTC'ye resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'nin çeşitli basın kuruluşlarında çalışan gazetecilerle bir araya geldi. Çavuşoğlu düzenlenen ortak canlı yayında basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Kaynak: İHA
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