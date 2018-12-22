Bakan Çavuşoğlu Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Sarraj ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya Yüksek Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya Yüksek Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj ile bir araya geldi.
Libya'ya resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkent Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj ile görüştü.
Kaynak: İHA
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