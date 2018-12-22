İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Bakan Çavuşoğlu Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Sarraj ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Sarraj ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya Yüksek Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Sarraj ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya Yüksek Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj ile bir araya geldi.

Libya'ya resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkent Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj ile görüştü.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.