Bakan Çavuşoğlu Libyalı mevkidaşı Seyyale ile telefonda görüştü
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin telefon görüşmesi yaptı.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Libyalı mevkidaşı Seyyale telefonda...
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Libyalı mevkidaşı Seyyale telefonda görüştü.
İkilinin, bu görüşmede Kovid-19 salgınıyla mücadele konusunu ele aldığı belirtildi.
Kaynak: AA
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