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Bakan Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Preca ile görüştü

Dışişleri Bakanı Melüt Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca tarafından kabul edildi.

Bakan Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Preca ile görüştü

Dışişleri Bakanı Melüt Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca tarafından kabul edildi.

Malta'ya resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Melüt Çavuşoğlu, başkent Valetta'da Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca tarafından kabul edildi.

Kaynak: İHA

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