Bakan Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Preca ile görüştü
Dışişleri Bakanı Melüt Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Melüt Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca tarafından kabul edildi.
Malta'ya resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Melüt Çavuşoğlu, başkent Valetta'da Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca tarafından kabul edildi.
Kaynak: İHA
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