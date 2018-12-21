Bakan Çavuşoğlu Malta Türk Askeri Şehitliğini ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Melüt Çavuşoğlu, Malta Türk Askeri Şehitliğini ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Melüt Çavuşoğlu, Malta Türk Askeri Şehitliğini ziyaret etti.
Malta'ya resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Melüt Çavuşoğlu, programı kapsamında Malta Türk Askeri Şehitliğini ziyaret etti. Çavuşoğlu şehitlikteki anıt defterini imzalayarak şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıp dua etti.
Kaynak: İHA
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