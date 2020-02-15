Bakan Çavuşoğlu Münih’te mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'da Çin, Fransa, Romanya, Ürdün, Kuveyt ve İran Dışişleri Bakanlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 56. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'da resmi temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu Antalya Diplomasi Konferansı Tanıtımına katılmasının ardından mevkidaşları ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Romanya Dışişleri Bakanı Miro Cerar, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid El Hamad El Sabah, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Ürdün Dışişleri Bakanı Naser Judeh ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA