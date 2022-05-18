Bakan Çavuşoğlu New York'ta açıklamalarda bulunuyor: Terör örgütlerine destekleri kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çatısı altında ilk kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'na katılmak üzere geldiği ABD'nin New York'ta temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Çok sayıda ikili görüşme gerçekleştiriyoruz. Sabah İtalyan dışişleri bakanı, BM Genel Sekreteri ile görüştük. AB İçişlerinden Sorumlu Komiser ile görüştük. Bugün ve yarın çok sayıda ilave görüşmelerimiz olacak. Türk toplumunun temsilcileri ile bir araya geldik. Bu sabah Amerikan Yahudi toplumun temsilcileri ile görüştük.

Pakistan ve Kanada dışişleri bakanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceğiz. Macaristan Dışişleri Bakanı, Lübnan Dışişleri Bakanı'yla görüşmeler gerçekleştireceğiz.

Biraz önce Blinken'la bakanlar düzeyinde ilk toplantıyı gerçekleştirdik. İkili ilişkilerle ilgili konuları ele aldık. Ticaret hacmimizin 100 milyar dolar hedef için atmamız gereken adımlar, bazı ilave gümrük vergilerin, kısıtlamaların kaldırılması gibi.

Savunma sanayi ürünlerinin Türkiye'ye verilmesi, F-16 konusunu gündeme getirdik, Ukrayna'daki durum, Ermenistan'la normalleşme, Suriye, Libya ve bölgesel konuları da ele aldık. Ukrayna'da devam eden savaşın bir an önce sonlandırılması gerektiğini dile getirdik.

"HALKBANK DAVASI BİZE GÖRE SİYASİ"

Afganistan'da da bir taraftan Taliban'ın olumsuz adımları var ama diğer taraftan devletin çökmemesi gerekiyor, terör saldırıları da artıyor.

ABD ile sorunlarımızı çözmek üzere konuşuyoruz. F-16 konusunda bakan yardımcılarımız seviyesinde görüşmelerimiz vardı. Bakan seviyesinde görüşme ilk kez yapıldı.

F-16'lar sadece Türkiye için değil, bir müttefik olarak NATO için önemli. Şu ana kadar Kongre'den gelen mesajların genel ekseriyeti de olumlu. Hem ABD'nin hem de bizim bu pozitif yaklaşımları devam ettirmemiz, ya da daha pozitif hale getirmek için çalışmalarımızı devam ettirmemiz gerekiyor.

FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ TALEBİ

NATO nedir? Bir güvenlik anlaşması ittifakıdır. Yani bir dayanışma gerektirir. Müttefiklerin bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığında diğer müttefiklerin destek olması gerekir. Dolayısıyla şimdi aday olmak isteyen ülkelerin bizi hedef alan terör örgütlerine destek vermesi kabul edilemez.

Bu sadece siyasi destek değil. İsveç silah da temin ediyor. Neymiş DEAŞ ile mücadele için veriyorlarmış. Bu silahlarla insanlarımız şehit ediliyor. PKK'yı kendilerine daha yakın kabul ediyorlar. Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi gerekiyor.

ABD'YE PKK RESTİ

ABD'nin Suriye'nin doğusunda YPG/PKK'ya verdiği destekten duyduğumuz rahatsızlığı, sonlandırılması gerektiğini gündeme getirdik.