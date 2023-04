Bakan Çavuşoğlu: "Öyle Sana Söz boş slogandır, biz Hayal satmıyoruz, boş sloganlarla konuşmuyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, muhalefet gibi boş sloganlarla konuşmadıklarını belirterek "Hayal satmıyoruz, boş sloganlarla konuşmuyoruz" dedi. Çavuşoğlu, muhalefetin bir çeşmeyi 10 gün, heykeli ise aylarca anlattıklarını kaydederek aradaki vizyon farkına vurgu yaptı.

"ADAM UYUMUYOR, GECE GÜNDÜZ YORULMADAN ÇALIŞIYOR MİLLETİ İÇİN"

9 Nisan'da açıklanan milletvekili adayları listesinde AK Parti Antalya 28. Dönem 1. Sıra Milletvekili Adayı olarak gösterilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim programları çerçevesinde Burdur ziyaretine Bucak'tan başladı. Bucak halkı tarafından coşku ile karşılanan Bakan Çavuşoğlu, yanına gelen hiç kimseyi kırmayıp bol bol fotoğraf çekindi. Cumhuriyet Caddesi üzerinde milletvekilleri ve partililerle esnafı da ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, buradan Seçim Koordinasyon Merkezine geçerek açılış törenini gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, buradaki konuşmasında " Kadim bir tarihe, eşsiz bir kültüre sahip Bucak'ta sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Eşsiz doğasıyla, kültürüyle Bucak Oğuz boylarının mirasıdır. Burada bulunmak bizim için büyük bir mutluluk ve onurdur." diye konuştu. Çavuşoğlu, 21 yıllık süreçte elde ettikleri başarıları anlatarak "Biz gece gündüz çalışarak bunları kazandık. Ülkemize bunları kazandırdık. Aşk ile çalıştık, yorulmadık, uyumadık, gece gündüz durmadan çalıştık. Soruyorlar bana; "Nasıl yetişiyorsun?" diye. Ben farkında bile değilim bu temponun. Ama bazen diyorum ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın temposunun yanında bizim ki nedir? Adam uyumuyor, gece gündüz yorulmadan çalışıyor milleti için." şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

"BEĞENMEDİKLERİ SİHA İÇİN UKRAYNA'DA ŞARKILAR YAZILDI"

Artık her alanda imkanların daha iyi olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Her yerde imkanlarımız çok daha iyi, teknolojimiz aynı şekilde geri kalmış değil, çok daha öndeyiz. O yüzden vatandaşımız gurur duyuyor. Sadece yerli otomobil ile değil, SİHA'mızla da vatandaşımız gurur duyuyor, kendi haberleşme ve gözlem uydularımızı gönderince onda da gurur duyuyor. Vatandaşlarımız geçen gün canlı izlediniz mi? Ben izledim. Gururlandık gönderdik. Sürekli teknolojilerimizi geliştiriyoruz. Şimdi kendi savaş gemimiz Anadolu'yu yaptık. Trakya'yı da yapacağız, İstanbul'u da yapacağız daha büyüğünü de yapacağız. Neymiş efendim üstüne SİHA koymuşuz, SİHA'yı küçümsüyor. Ya o SİHA için Ukrayna'da şarkılar yazıldı. Şu anda erkek çocuklara en çok verilen isimdir Bayraktar. Sen neyi küçümsüyorsun, neye dokunacaksın? Neden dokunmak istiyorsun? Bu projelere geçmişte uçak projelerimize dokundunuz, engellediniz. Devrim'i engellediniz, Devrim arabasının izcisidir Togg. Bunları niye engelleyeceksiniz kardeşim? Herkes ilgiyle takdirle kıskanarak, imrenerek bakıyor. Siz bunları durduracağız diyorsunuz. Kime hizmet ediyorsunuz? Elbette dokunamayacaklar bu millet izin verir mi?" ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

"SANA SÖZ SANA SÖZ', O SLOGAN ASLINDA KÖTÜ BİR İLETİŞİM HATASI"

Diğer partilerin icraatlarına da değinen Çavuşoğlu, "Bazıları hizmetlerimizden bahsetmemizi istemiyor. Niye? "Efendim başa mı kakıyorsunuz?" Siz bir çeşme yapıyorsunuz? 10 gün anlatıyorsunuz kardeşim. Bir çeşmeyi başa mı kakıyorsunuz yani. Vizyon farkı bu, çeşme de bir ihtiyaçtır tamam, ama sen çeşmeyi 10 gün anlatıyorsun, her gün kampanya yapıyorsun. Sanata, kültüre önem veriyoruz. Yani sanatın basiti olmaz ama bir heykel veya herhangi bir şey küçük bir eser yaptığın zaman aylarca bahsediyorsun. Biz bu mega projeleri hayata geçiriyoruz. Bunu niye konuşmayalım? "Yapmak zorundaymışsınız." diyorlar. Evet yapmak zorundayız. Yapıyoruz yaptığımızı da söylüyoruz başa kalkmıyoruz daha iyisini yapacağımızı söylüyoruz. Biz kötü bir şey söylemiyoruz, rakamlarla konuşuyoruz. Bir de hayal satmıyoruz, boş sloganlarla konuşmuyoruz. Öyle "Sana Söz" boş slogandır. Bizim dönemimizde, bizim gençlik yıllarımızda siyasetçiler gelirdi. Her biri on defa söz verirlerdi. Mesela Alanya'ya gelirler, Manavgat'ı değil, Alanya'yı il yapacağız derlerdi, Manavgat'a gider, Alanya'yı değil, Manavgat'ı il yapacağız derlerdi. "Sana Söz Sana Söz', o slogan aslında kötü bir iletişim hatası." açıklamasında bulundu.

Konuşmalarının ardından açılış töreninde partililer ile birlikte kurdele kesen Bakan Çavuşoğlu buradaki programını bitirerek Burdur'a geçti.