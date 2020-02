Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Münih kentinde, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, ''Suriye'deki görüş ayrılıkları Türkiye-Rusya ilişkilerini etkilemez. İdlib'deki durum Rusya ile S-400 anlaşmasını etkilemeyecek'' sözlerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabı üzerinden "Sergey Lavrov ile olumlu geçen bir toplantı gerçekleştirdik. Heyetlerimiz bu pazartesi Moskova'da tekrar toplanacak. Toplantıların ardından tekrar bir değerlendirme yapacağız." açıklamalarını paylaştı.

Had a positive meeting w/FM Sergey Lavrov of #RussianFederation. Our delegations will continue meeting in Moscow this Monday. Agreed on making an evaluation after these meetings. pic.twitter.com/zjWEtG5qf6