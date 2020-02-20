Bakan Çavuşoğlu: Şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Aziz şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak" dedi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Aziz şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, İdlib'de 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı rejim saldırısı ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "İdlib'de şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milli Savunma Bakanlığımızın da açıkladığı gibi; aziz şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: DHA
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