Bakan Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı yazılı açıklamada Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar ile bir araya geldiğini bildirerek ilişkilere ve ticarete dair açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar ile bir araya geldiğini duyurdu. Açıklamaların devamında ilişkilerin geliştirildiği, 2 milyar dolar olan ticaretin artmaya devam edeceği, AB konularında yakın çalışmalara devam edileceği ve Balkanlar'da refah için iş birliği yapılacağı bildirildi.
"TİCARETİMİZ 2 MİLYAR DOLAR, DENGELİ ŞEKİLDE DAHA DA ARTTIRACAĞIZ"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada şu açıklamalara yer verdi: "Slovenya DB Anze Logar ile görüştük. İlişkilerimizi her alanda geliştiriyoruz. Ticaretimiz 2 milyar dolar. Dengeli şekilde daha da arttıracağız. Dönem Başkanlığı sırasında AB konularında yakın çalışmaya devam edeceğiz. Balkanlar'da istikrar ve refah için işbirliği yapacağız."