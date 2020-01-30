Bakan Çavuşoğlu, Sofya’da soydaş ve vatandaş temsilcileriyle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sofya'da Soydaş ve Vatandaş temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyareti kapsamında geldiği Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Türk iş insanlarıyla bir araya gelmesinin ardından temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, Sofya'da ilişkilerin geliştirilmesi adına Soydaş ve Vatandaş temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kaynak: İHA