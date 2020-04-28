Bakan Çavuşoğlu, 'Somali' toplantısına katılacak

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın düzenlenecek "Somali Hakkındaki Yüksek Düzeyli Video Konferans Toplantısı'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 29 Nisan 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle düzenlenmesi öngörülen "Somali Hakkındaki Yüksek Düzeyli Video Konferans Toplantısı'na iştirak edecektir. Söz konusu toplantıda, Somali'deki güncel gelişmelerin ele alınması, ayrıca 2021 sonrası dönemde Somali'de güvenlik ve istikrarın muhafazası için uluslararası toplumun sağlayabileceği katkılar üzerinde durulması öngörülmektedir" denildi.

Kaynak: DHA