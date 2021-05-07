Bakan Çavuşoğlu, tartışılan cümlesi için konuştu: "Kastettiğim turizm çalışanlarımızdır "

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'ya gerçekleştirdiği ziyarette mevkidaşı Heiko Mass ile yaptığı ortak basın toplantısında kullandığı," Turistlerin görebileceği herkesi mayıs ayı sonuna kadar aşılayacağız." cümlesi hakkında gelen yorumlar üzerine Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, uzun bir açıklamadan tek bir cümlenin çıkarılıp alındığını ifade ederek," Benim o cümlede kastettiğim turizm çalışanlarımızdır. Açıklamanın başına bakılırsa bu anlaşılır. Ayrıca ben açıklamamda Türkiye’deki aşılama çalışmasını, halkımızın sağlığını da gözeterek yaptığımızı açıkça vurguladım." dedi.

"TURİZM ÇALIŞANLARIMIZIN AŞILANMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Türkiye'nin “Güvenli Turizm Konsepti” çalışması olduğunu kaydeden Çavuşoğlu," Sertifikasyon uygulamamız var. Buna göre havaalanında karşılayanlardan ulaşım hizmeti verenlere, resepsiyon görevlilerinden tur rehberlerine kadar tüm turizm çalışanlarımızın aşılanmalarını sağlayacağız." dedi.

"TEK CÜMLEYİ ALIP ÇARPITIYORLAR"

Bakan Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Yani benim “turistin görebileceği” derken kastettiğim tabii ki turizm çalışanlarımızdır. “Turisti iki yüz metreden, on metreden gören her vatandaşı aşılayacağız” gibi bir şey söylemedim tabii ki. Bu saçma olur. Ama tek bir cümleyi alıp çarpıtıyorlar. Turizm çalışanlarımızın aşılanması, sadece turistler için yaptığımız bir şey de değil. Turizm çalışanlarımızın sağlığını da korumak için."

NEDEN AKLA SADECE YABANCI TURİSTLER GELİYOR?

Çavuşoğlu, turist denince sadece akla yabancı turistlerin gelmesine ilişkin ise," Turist dediğimizde neden akla sadece yabancı turistler geliyor? Yerli turistlerimiz yok mu? Turizm alanında yaptığımız çalışma, yerli ve yabancı bütün turistlerimiz içindir. Turizm güvenliğine böyle bakıyoruz biz." diye konuştu.

"BURADAN NASIL OLUYOR DA HALKI AŞAĞILAMA SONUCU ÇIKARILIYOR ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Çavuşoğlu son olarak şunları kaydetti:

"Turizm alanında yer alan tüm turizm çalışanlarımızı aşılayacağız. Yaklaşımımız bu. Buradan nasıl oluyor da halkı aşağılama sonucu çıkarılıyor, anlamış değilim. Bir kez daha söylüyorum: Bunu hem turizm çalışanlarımızın sağılığı için hem de yerli yabancı tüm turistlerin sağlığı için yapıyoruz."

Kaynak: Bölge Gündem, Hürriyet