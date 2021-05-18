Bakan Çavuşoğlu, TBMM'de konuştu: Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları hakkında bilgilendirmede bulunarak Türkiye'nin faaliyetlerini anlattı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Uluslararası toplumun tepkisi maalesef yine cılız kaldı. Sanki Gazze'de İsrail ile Filistin orduları arasında bir savaş varmış gibi iki tarafa da çağrılarda bulunuldu. Bazıları İsrail'in güvenliğini her şeyin önüne koydu. Gazze'de işlenen savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara gözlerini kapadılar.

Filistin'de ve ötesinde mazlumların umudu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletidir.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüce Meclisimizin bize verdiği güçle Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

Türkiye, Filistin konusundaki diplomatik çabaların öncüsüdür, dünyada vicdanın ve adaletin sesidir ve sesi olmaya devam edecektir.

"İNSANİ DURUMLA YAKINDAN İLGİLENDİYORUZ"

" İsrail'in hedef gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar neticesinde gittikçe kötüleşen insani durumla yakından ilgileniyoruz." diyen Bakan Çavuşoğlu şunları kaydetti:

TİKA ve Kızılay başta olmak üzere insani yardım kuruluşlarımız, zor koşullara rağmen Filistinli kardeşlerimizin acısını hafifletmeye çalışıyor. Sahada çok çalışıyorlar. Gıda, sıcak yemek, ilaç, hijyen, mutfak malzemesi gibi her türlü yardımı, oradaki zor şartlardaki kardeşlerimize ulaştırıyorlar."