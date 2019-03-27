Bakan Çavuşoğlu, Tekirdağ'ın ilçelerinde esnafı ziyaret etti (2)

'BEN ATATÜRK'Ü DEĞİL, SENİ ELEŞTİRİYORUM'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çorlu'da göçmen dernekleri ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldiği toplantıda Millet İttifakı'nı eleştirdi. Çavuşoğlu, "Eleştirdiğin zaman da ne diyor sen? Atatürk düşmanısın diyor. Ben Atatürk'ü mü eleştiriyorum kardeşim? Ben seni eleştiriyorum. Sen hizmet yapmıyorsun bunu eleştiriyorum. Bir de Atatürk'ün tek temsilcisi sen misin? Atatürk senin tekelinde mi? Ama diyor benim partimi Atatürk kurdu diyor. Atatürk partiyi kurdu doğru. Cumhuriyetimizi de kurdu. Türkiye Cumhuriyeti için hedefler gösterdi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine Türkiye'yi çıkarın dedi Atatürk" dedi.

'BUGÜN TÜRKİYE'DE HERKES GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü SEVER'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin ambleminde bulunan 6 okun hepsinin bir anlamı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Ben size soruyorum o ilkelerin hangisi var bugün partide. Diğer taraftan Atatürk partiyi kurdu da sen o parti nereye götürdün. Bugün Türkiye'de herkes Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sever. Herkes müteşekkirdir. Çünkü Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusudur ve Türkiye için hedefler ortaya koymuştur. Dış politika için de aradan milyonda bir meczup çıkabilir. Meczup her yerde vardır o herkese karşıdır. Bu milletin yüzde 99.99'u Atatürk'ü sevdiğine göre neden sadece dörtte biri ya da beşte biri CHP'ye oy veriyor geri kalanı niye vermiyor hiç düşündünüz mü?" diye konuştu.

'CHP RADİKALLEŞİYOR'

30 yıldır Çorlu'yu CHP'nin yönettiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Çorlu belediyecilik bakımından Türkiye'nin en geri kalmış yerlerinden bir tanesi, yakışıyor mu? Şu anda Trakya'da nüfus olarak en büyük yerdir. Diğer il merkezlerinden de daha büyüktür. Bunun değişmesi lazım, bu seçimlerde bu değişecek. Şehirlerimizin ileri gitmesi lazım. Ben burada CHP'ye oy vermiş vatandaşlarımıza laf söylemiyorum, kimse beni yanlış anlamasın. Bir de siyasi partilerin hiçbirisine karşı saygısızlık etmem, ideolojilere karşı değilim o ideoloji benimsemem ayrı bir şey. Biz radikalizme karşıyız. Ama bir gerçek var ki bugünkü CHP radikalleşiyor. O nedenle DHKP-C'liler, parti içerisinde zemin kazanıyor. O nedenle artık PKK'lıların cenazesine hiç çekinmeden giden milletvekilleri var" dedi.

'İTTİFAKLARDA TERÖR ÖRGÜTÜ GÖRMEK İSTEMİYORUZ'

İttifaklara karşı olmadıklarını ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni sistemin faydaları ittifak kuruyorsunuz. Milletvekili seçimi, Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. İstikrar için de bu önemli. Her parti ittifak kurabilir ama biz ittifakların içinde terör örgütlerini görmek istemiyoruz. Bizim tek derdimiz bu. Biz içeride ve dışarıda terörle mücadele ederken PKK'nın belirlediği isimleri hiçbir ismi hiçbir partimizin listesinde görmek istemiyoruz. Ama bugün 325 kişi maalesef hem İYİ Parti, hem Saadet Partisi hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinde var. Bunların da istisnasız hepsini istisnasız yüzde yüzünü PKK belirlemiştir. HDP belirlememiştir. Zaten HDP'nin kendi listelerini de PKK belirliyor. Yani HDP, PKK'dan izinsiz bir adım atmaz. Pek iyi ne oldu da partiler bir araya geldi. Bu partiler üç tane parti. Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti bir terör örgütü ile ittifak kurmak zorunda kaldı. Kim ikna etti bu partileri? Artık PKK'yı terör örgütü olarak görmüyorlar. Hala terörist olarak görüyorlarsa kim zorladı? Ben bunu gerçekten öğrenmek istiyorum, bir vatandaş olarak öğrenmek istiyorum. Yoksa CHP'ye bir karşıtlığımız yok CHP'ye oy vermiş kardeşlerimize de hiçbir sözümüz yok. Bir yerel seçim uğruna PKK'nın ittifaka katılmasının bir sebebi var olmalı, bunu da izah edecek olan arkadaşlar. İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı, ilçe belediye başkanı iken çukur eylemleri olduğu zaman, kahraman askerimiz ve polisimiz mücadele verirken, şehit olurken o zat oradan çıktı o teröristlere dedi ki, "sizinle dayanışma içerisindeyim" dedi. Yahu teröristlerle dayanışma içerisinde olduğunu söyleyen bir kişi bugün Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Belediye Başkan adayı ve bunu da PKK'yla, CHP beraber belirledi. Yanlışsa beni dava etsinler. Net açık söylüyorum. Bakın iftira falan atmıyorum, çok net konuşuyorum bu zat seçilirse işte Mardin de olduğu gibi, Diyarbakır'da olduğu gibi, Ağrı'da olduğu gibi, Tunceli'de, Hakkari'de olduğu gibi yani kayyumdan önce HDP'li belediyelerin olduğu yerlerde olduğu gibi İzmir'in kaynakları o dayanışma içerisinde olduğu PKK'lılara gidecek. İşte biz bunu kabul etmiyoruz. Şehri ehil kişilere emanet etmemiz lazım. Hizmet edecek kişilere, projesi olan kişilere şehirler emanet etmemiz lazım. Ama aynı zamanda bu seçim öyle bir garip seçim ki Türkiye'nin bekası için her zamankinden daha önemli bir seçim. Ama Allah'ın izniyle 31 Mart'ta demokrasi her zaman olduğu gibi kazanacak ve vatanını milletini sevenler kazanacak bundan şüphemiz yok."

'MİLLETTEN, HALKTAN KOPUK DIŞ POLİTİKA SÖZ KONUSU OLAMAZ'

Bakan Çavuşoğlu, bugün kolay bir dünyada bulunmadığımız, hele bulunduğumuz coğrafyanın dünyanın en çetrefilli, en karmaşık coğrafyası olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

"Sorunlar hiçbir zaman bitmez. Uluslararası ilişkilerde zaten sorun bitmez. Uluslararası ilişkilerde sürekli dost yoktur, sürekli düşman da yoktur. Sorun bitmez, orayla biter burayla başlar bir yerlerden çıkar önemli olan sorunları yönetebilir miyiz? Kontrol altında tutabilir miyiz? Mesele budur. Türkiye Cumhuriyeti yurtta sulh, cihanda sulh ilkesine bağlı bir şekilde girişimci ve insani bir dış politika izliyor. Girişimciliğimiz esasen Trakya'nın girişimci ruhunu yansıtıyor. İnsani dış politikamız da sizin insanlığınızı sizin vicdanınızı yansıtıyor. Milletten de halktan kopuk bir dış politika söz konusu olamaz. Girişimci ve insani politikamızla dünyanın her yerinde varız. Tabii ki çıkarlarımızı gözeteceğiz ki burada sizin gibi çalışkan insanların ürünlerini dünyanın her yerine satacağız. Yatırımlarımızı arttıracağız. Dışarıdan yatırım gelecek, anlaşmalarımızı sağlayacağız. Serbest ticaret anlaşmalarının sağlayacağız, vizeleri kaldıracağız. Sosyal güvenlik anlaşmaları imzalamamız lazım ve ekonomik ilişkilerle ilgili ne gerekiyorsa yapmamız lazım, yapıyoruz da. O yüzden ticaretimiz artıyor. Özellikle de ihracatımız sürekli artıyor ama dünyanın her yerinde bayrağımızı dalgalandırmamız lazım. Bugün 242 misyonumuzla dünyada gerçekten beşinci sıradayız. Önümüzdeki günlerde, yıllarda daha da yukarıya çıkacağız. 9 sene önce Afrika'da 12 büyükelçiliğimiz vardı şimdi 42 büyükelçiliğimiz var ilave 30 tane büyükelçilik açmışız. Latin Amerika'da bundan 7-8 sene önce 6 tane temsilciliğimiz vardı şimdi 17 temsilciliğimiz oldu Karayipler dahil, Orta Amerika dahil, Kuzey Amerika'yı saymıyoruz. Asya Bölgesi'nde TİKA'mızla, Kızılay'ımızla, AFAD'ımızla, Türk Hava Yolları'mızla, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'mizle, Maarif Vakfı'mızla, Yurt dışı Türkler Akraba Toplulukları Başkanlığı'mızla tüm kurumlarımızla beraber o yumuşak gücümüzü göstererek dünyanın her yerinde varız. İnsani yardımlarımızla Türkçe'mizi öğreterek, eğitim kurumlarımızda, afet durumunda tüm mazlumlara yardım elimizi ulaştırarak. Türk Hava Yollarıy ile tüm dünyayı birbirine bağlayarak, dünyanın her yerinden öğrencilere burslar vererek, ülkemizde eğitim yapmalarını gerçekleştirerek, Türkiye gerçekten çok aktif bir ülke olduk."

'BAŞKALARI KARAR ALACAK TÜRKİYE UYACAK DEVRİ BİTTİ'

Türkiye'nin uluslararası alanda aktif rol oynayarak, girişimci ve insani politikasını gerçekten başarılı bir şekilde uyguladığını belirten Çavuşoğlu, "Seven ve sevmeyen herkesin takdirini kazanıyor. Suriye'de bir barış için, İdlib'de ateşkes için anayasa komisyonu kurulması için Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını desteklemek için. Irak'ın yeniden inşası için. İran'ın ambargolardan artık etkilenmemesi için. Komşu bölgelerdeki sorunların çözülmesi için dondurulmuş ihtilaflara çözüm bulmak için gece gündüz çalışan katkı sağlayan çözüm arayan inisiyatif alan bir ülke olduk. Artık başkaları karar alacak o kararlara Türkiye uyacak o devir bitti. Başkalarının aldığı kararlara da senin aldığın karar yanlış o kararı tanımıyorum diyen güçlü bir Türkiye var. En son ABD'nin Golan Tepeleri'nin İsrail tarafından işgal edildiği güya İsrail'in toprağı olduğunu tanıyan kararda, senin kararın uluslararası hukuka aykırıdır, yok hükmündedir bu kararı tanımıyoruz diyebilen bir Türkiye var. Kim olursa olsun güçlüymüş, güçlü değilmiş o ülke öyle bakmıyoruz kimselere tepeden bakmıyoruz en az gelişmiş olan ülkelerin sorunlarına çare bulmaya çalışan ülkeyiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra partisinin düzenlediği mitingde partililere seslenerek, ilçeden ayrıldı.

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DHA