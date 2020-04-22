Bakan Çavuşoğlu, telekonferansla Suriye konulu Astana toplantısına katıldı:

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telekonferans yöntemiyle katıldığı Astana Süreci 7. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile Suriye bağlamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Astana Süreci 7. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı telekonferans yoluyla gerçekleştirdik. Suriye bağlamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi görüştük. İdlib ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere son gelişmeleri, siyasi süreci, insani durum ve sığınmacıların geri dönüşünü ele aldık."



Kaynak: AA