Bakan Çavuşoğlu: Terörle mücadele için kimseden icazet almayız (3)
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, partisinin Bodrum Seçim Koordinasyon Merkezi'ni açtıktan sonra Milas ilçesine geçti.
ÖLEN İŞÇİNİN AİLESİNE ZİYARET
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, partisinin Bodrum Seçim Koordinasyon Merkezi'ni açtıktan sonra Milas ilçesine geçti. Çavuşoğlu burada, üç gün önce Sarıkaya Mevkisi'nde açık feldispat maden sahasındaki heyelanda hayatını kaybeden işçilerden Şükrü Otlak'ın Kırcağız Mahallesi'nde oturan ailesini ziyaret etti. Taziye çadırına giden Mevlüt Çavuşoğlu, ailenin acısını paylaştı, dua etti ve gereken işlemlerin titizlikle yürütüleceğini ifade etti. Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizli mitingine katılacağı için Ankara'ya dönmeyeceği öğrenildi.
DHA
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