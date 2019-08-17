Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye’nin Sudan’a desteği artarak devam edecek”

Sudan'ın başkenti Hartum'da açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'nin kardeş Sudan'a, Sudan halkına desteğinin artarak devam edeceğini söyledik" dedi.

Sudan'ın Geçici Sivil Yönetiminin düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri'nin imza törenine katılmak üzere Sudan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Hartum'da basına açıklamalarda bulundu. Anayasal Bildiri'nin imza töreni için aldıkları davet üzerine Sudan'da olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye adına, sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı ile bugün bu törene katıldık. Esasen biz başından beri Sudan'ın ve Sudan halkının barışı huzuru, kardeş sudanın istikrarına vurgu yaptık. İçişlerine karışmadan, bu süreçte bir an önce uzlaşının sağlanmasının gerektiğini de sürekli kardeşlerimize ilettik. Sonuçta bir mutabakat sağlandı, 39 aylık bir sivil geçiş yönetimi olacak ve bu 39 aydan sonra ülke seçimlere gidecek. İnşallah kalıcı olur barış ve huzur" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Sudan'daki istikrarın hem Türkiye için hem Afrika için hem de Orta Doğu için önemli olduğunu belirterek, "Biz dün gelince Dışişleri Bakan Vekili Ömer kardeşimle aynı zamanda Askeri geçiş Konseyi'nin Başkanı General Burhan'la da görüştük. Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye'nin mesajlarını kendilerine ilettik ve bugüne kadar olduğu gibi geçiş sürecinde ve sonrasında da Türkiye'nin kardeş Sudan'a, Sudan halkına desteğinin artarak devam edeceğini söyledik" dedi.

"Liderler ve dışişleri bakanlarıyla da sohbet etme imkanımız oldu"

İkili ilişkilerin ve işbirliklerin üzerine de görüştüklerini belirten Çavuşoğlu, Sudan ziyareti esnasında gerçekleştirdiği temaslara da değindi. Çavuşoğlu, "Bu ziyaret marjında ayrıca Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yürüten Finlandiya'nın yeni dışişleri bakanıyla da bir araya geldim. Daha önce telefonda birkaç defa görüşmüştük. İlk defa bir araya geldik. 1 saate yakın hem ikili ilişkilerimizi hem de Türkiye- AB ilişkilerini, Kıbrıs gibi gündem de olan konularını da değerlendirme fırsatı bulduk. ÇAD Cumhurbaşkanı ile de yine kaldığımız otelde 45 dakikaya yakın görüşmemiz oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik, yine ÇAD - Türkiye ilişkileri, bölgesel konuları bu şekilde değerlendirme fırsatı bulduk. Diğer taraftan ayak üstü diğer liderler ve dışişleri bakanlarıyla da sohbet etme imkanımız oldu" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA