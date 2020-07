Bakan Çavuşoğlu, "Ulualan Golf Otelleri Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı"nda konuştu:

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Türkiye'nin haklı davasını iyi anlattıklarını belirterek, "Ne kadar güvenli bir ülke olduğunu, bölgemizin turistleri ağırlamak bakımından ne kadar hazır olduğunu anlatmak görevimiz." dedi.

Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Ulualan Golf Otelleri Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı"nda, Alanya'da güvenli turizm için neler düşündüklerini sektör temsilcilerine anlattıklarını söyledi.

Manavgat'ta da değerlendirme toplantısı yaptıklarını aktaran Çavuşoğlu, Serik ilçesi başta olmak üzere Antalya'da ve farklı ilçelerinde bu tür toplantıları gerçekleştireceklerini bildirdi.

Kovid-19 ile mücadele ettiklerini hatırlatan Çavuşoğlu, "Kovid-19 ile tüm dünya mücadele ediyor. Bazı ülkelerde vaka sayılarında yeniden patlama var. Bununla ilgili telefonlar alıyoruz. Biz telefon açıyoruz, 'Nasıl yardımcı olabiliriz? diye. En başarılı olan ülkelerden biri Türkiye oldu. Çin'de vaka başladıktan sonra dünya ülkelerine yayılması kaçınılmazdı. 'Nasıl mücadele ederiz, altyapımız nedir, ihtiyaçlarımız nedir?' diye en baştan tedbirlerimizi aldık." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, ilgili bakanlıklar ve hükümetin, yerel yöneticilerin Türkiye'de başarılı mücadele yürüttüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, Antalya'da valilik ve büyükşehirin, tüm kurumların örnek çalışma yaptığını dile getirdi.

- "Çok farklı bir dünya bizi bekliyor"

Bakan Çavuşoğlu, tüm tedbirleri alıp vatandaşa destek verdiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En az hasarla geçiştirmeye çalışıyoruz. Tüm dünyaya etkisi var. Tüm dünya da kaçınılmaz bir şekilde pandemiden etkilendi. Koronavirüs sonrası artık dünya aynı olmayacak, çok farklı bir dünya bizi bekliyor. İşte bu farklı dünyaya da hazır mıyız? Bizi hangi tehditler bekliyor? Hangi sınamalarla karşı karşıya kalacağız? Ya da hangi fırsatlar önümüze çıkacak? Bunları nasıl değerlendireceğiz? Ekonomik gelişmeler nasıl seyredecek? Bölgeselleşme nasıl olacak, küreselleşme zarar mı görecek, tersine daha da mı hakim olacak? Dünya politikasında tek taraflılık mı hakim olacak, içe kapanma mı olacak? Üretim kaynaklarının çeşitlendirilmesi, yakın bölgelerden tedarik arayışları... O kadar çok değişecek ki biz de Türkiye olarak buna hazır olmamız gerekiyor."

Türkiye'nin çok önemli potansiyelleri, imkanları olduğuna değinen Çavuşoğlu, imkanları iyi kullanarak fırsatları değerlendireceklerini, zorluklarla mücadelede beraber hareket ederek, Türkiye'yi hak ettiği hedeflere beraber taşıyacaklarını bildirdi.

- "Türkiye'nin haklı davasını iyi anlatıyoruz"

Kriz döneminde turizm başta olmak üzere tüm sektörlerin etkilendiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu süreçte etkilenen her kesime, çalışan, işini kaybedenler dahil herkese her türlü desteği verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Tıpkı geçmişte dünyada ve Türkiye'de yaşanan krizlerde olduğu gibi önümüzdeki süreçte ülkemizi hak ettiği yere getirmek için bu çalışmaları hep beraber sürdüreceğiz. Turizm sektörü de bunlardan bir tanesi. Dünyada seyahat eden insan sayısı hemen hemen durdu. Şimdi yavaş yavaş yeni normalde, haraketlilik başladı. Bizde de önce içeride başladı, sonra dışarıda."

Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığının vizyonu ve çalışmaları, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun öneri ve tavsiyeleriyle hangi ülkelere uçuşların başladığını herkesin gördüğünü ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmalarına destek verdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin haklı davasını iyi anlatıyoruz. Ne kadar güvenli bir ülke olduğunu, bölgemizin turistleri ağırlamak bakımından ne kadar hazır olduğunu anlatmak görevimiz. Yaptığımız temasların, vizyon kapsamında çalışmaların faydasını çok gördük. En son Almanya'ya yaptığımız ziyaretin de faydasını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Haklıydık, bu konular siyasete alet edilmemeli. Burada siyasi kararlar yerine objektif kriterler çerçevesinde kararlar alınmalı. Neden? Bu insan sağlığı, canla ilgili bir şey. Tamam ekonomik çıkarlar olabilir de ekonomik çıkarları güderken başka ülkelerde durumlar kötüyken oralara izin verirken, Türkiye gibi ülkelere izin vermezseniz o zaman kendi insanınızın da can sağlığını tehlikeye atmış olursunuz. Bu haklı davamızı anlatırken gayet sakin, makul bir şekilde ama hiç kimseye gidip yalvarırcasına değil, bir dik duruşla, diyalogla, diplomasiyle anlatarak neticeleri almaya çalışıyoruz ve alacağız."

- "Turizme her zaman çok önem verdik"

Antalya'da diğer sektörlerde olduğu gibi turizm sektörünün de pandemiden etkilendiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "sezonu en az kayıpla nasıl geçirebilirizin" çalışmasını yaptıklarının altını çizdi.

Dünyada her alanda olduğu gibi turizm alanında da geleceğe hazırlandıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Turizme her zaman çok önem verdik. '12 ay turizm' dedik. Kaliteyi, turizmden geliri nasıl artırabiliriz? Sadece seçim zamanında değil, her zaman Manavgat'ın geleceğiyle ilgili toplantılar da oluyor. Manavgat için daha iyisini nasıl yapabilirizi konuştuk. Bu süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığının planladığı projeleri değerlendirip, Manavgat ve Antalya'nın turizmdeki geleceğini istişare etmemizi anlamlı buluyorum. Her partiden vatandaşlarımız var. Şehrimiz, turizmimiz, sektörümüz siyaset üstüdür." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, bununla ilgili konularda siyaset üstü düşünüp, birlikte istişare edip, birlikte karar vermek gerektiğini, bunun için sivil toplum örgütlerinin önemli olduğunu, projeleri birlikte hayata geçireceklerini söyledi.

