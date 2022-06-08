Bakan Çavuşoğlu ve Lavrov ortak basın toplantısında konuştu! "Ukrayna tahılının ihraç edilmesi için planlar uygulanabilir"

Canlı | Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ankara'da bir araya geldi. İki bakanın görüşmesinde Rusya - Ukrayna savaşı ile barış müzakereler, Ukrayna'daki tahılların durumu, Suriye ve Libya'daki son durum masaya yatırıldı. İki bakan yaptıkları görüşme sonrası kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İşte ortak basın toplantısından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önemli satır başlıkları...

Savaşta 3.5 ayı geride bıraktık savaşın yol açtığı insani kayıpların giderek artığını üzülerek görüyoruz. Türkiye'nin savaşın başsından beri ortaya koyduğu ilkeli tutum herkesin malumu. Savaşın sona erdirilmesi için yoğun çaba harcadık ve harcamaya devam ediyoruz.

TAHIL KORİDORU

En öncelikli konu Ukrayna ve Rusya'ya ihraç edilecek ürünlerin önündeki engellerdir. Ukrayna tahılının piyasaya ihraç edilebilmesi için çeşitli planlar ortaya çıktı. BM'nin Türkiye Rusya Ukrayna arasındaki bir mekanizmayı içeren planı makul buluyor ve uygulanabilir görüyoruz.

Ukrayna ve Rusya'nın da bu planı kabul etmesi gerekiyor. Bunun için İstanbul'da görüşülebileceğini belirttik. Dünyanın hem Ukrayna hem de Rusya'dan ihraç edecek ürünlere ihtiyacı var ve bunun önünün birlikte açılması gerektiğini söylüyoruz.

Teknik düzeyde hazırlıkların tamamlanması ve bu mekanizmanın hayata geçirilmesinin faydalı olduğunu düşünüyoruz.

SURİYE'YE OPERASYON HAZIRLIĞI

Suriye ve Libya'daki gelişmeleri de ele aldık. Farklı görüşlerimiz olsa da Rusya birlikte çalıştığımız bir ülkedir. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini bir kez daha vurguladık ve terör örgütlerine müsaade edilmemesi gerekiyor.

Kafkasya'da Ermenistan ile normalleşmeyi de ele aldık. Bu konuda Rusya'ya verdikleri, destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Afganistan ve orta Asya'da işbirliğimizi nasıl gelişiriz konularını da ele aldık.

Görüşmelere devam edeceğiz ayrıca karşılıklı ziyaretler ile bu konuları ele almaya devam edeceğiz. Önceliğimiz Ukrayna'daki barışın kalıcı olarak tesis edilmesi. Bu ziyareti için Lavrov'a teşekkür ediyorum

Lavrov'un açıklamasından öne çıkanlar;

Öncelikle dostlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çok faydalı bir görüşme oldu. Tabi ki burada iki ülkenin arasındaki ilişkiler olgunluk seviyesine ulaştı. Karşılıklı fayda var ve bu da ilişkilerimizin temelini oluşturuyor.

Çok daha fazla müzakere yapılacak Fikirlerimizi paylaşıyoruz. Ticaret hacmimiz ikiye katlandı. Yılın bu sürecinde 14 milyar dolara yükseldi ve ticaret konusunda büyük bir potansiyelimiz var kendi para birimlerimizi kullanarak bunu artırabiliriz. Enerji konusu da değindik bu hususta Akkuyu santralinin inşası Devam ediyor. Planlar uygulanıyor.

"YAPMAYA ÇALIŞTIĞIMIZ ŞEY MİNİMUM SİVİL HASARI İLE BU OPERASYONU BİTİRMEK VE RUS VATANDAŞLARINI KORUMAK"

Tabii ki uluslararası gündem de konuşuldu Ukrayna meselesini ele aldık. Burada hâlihazırda ortada olan zorlukları dile getirdim. Bir takım sorunlar var bunlar ülkemizin güvenliğine tehdit teşkil ediyor. Bir takım güvenlik endişelerimiz oldu, askeri operasyonumuz hakkında bilgi verdim. Yapmaya çalıştığımız şey minimum sivil hasarı ile bu operasyonu bitirmek ve Rus vatandaşlarını korumak.

Gıda güvenliği krizi bu savaştan kaynaklanmıyor. Bu durumun bir gıda krizine yol açacağını söylemek doğru olmaz. Türk meslektaşımın çabaları hayati öneme sahip kendileri ellerinde gelenleri yapıyorlar ki gemiler limandan çıkabilsin.

Basında buradaki insanları esir tuttuğumuz söyleniyor bu doğru değil biz sürekli insani yardım koridorları açıyoruz. İsteyen herkes bu koridorları kullanarak hareket edebilir. Bir takım mayın temizleme operasyonlarımız var.

Zelenski bize silah verin gemilere karşı kullanabiliriz dedi bu Ukrayna'nın hedefini açıkça ortaya koymaktadır.

"UKRAYNA HAZIRSA BİZ DE HAZIRIZ"

Eğer Ukrayna hazırsa biz de hazırız. Bu konunun detaylarını Türkiye ile de görüşüyoruz. Bu ufak bir sorun herhangi bir engel görmüyoruz. Onları engellemiyoruz.

Ukrayna her zaman bunu rahatsız edici bir mesele olarak gündeme getiriyor.

SURİYE VE ORTA DOĞU VE FİLİSTİN KONUSU

Suriye konulu görüşmemiz üzerinde çalışıyoruz. Bir sonraki toplantı temmuz ayında Nur Sultan'da olacak.

Aynı zamanda geçtiğimiz hafta da Cenevre’de bir toplantı yaptık anayasa komitesi ile bir araya geldik bu mesele de gündeme geldi. Güney Kafkasya’da nasıl çalışabiliriz bunu da konuştuk.

İkinci görüşme en kısa sürede gerçekleşecek ve yakında bu görüşmenin tarihini de açıklayacağız

Ortadoğu'yu da konuştuk bu çok karmaşık bir mesele elimizden gelen her şeyi, yapıyoruz. Ülkeler Filistin ve İsrail arasındaki görüşmeleri destekliyor. Ancak bazı güçler bir takın suni engeller çıkarıyor. Bu pozitif bir sonuca yol açmaz.

SORU - CEVAP

TAHIL KORİDORU

Lavrov: Rus tarafı tahıl krizine ilişkin adımlarını açtı. Ukrayna limanlarından çıkan gemilerin güvenliğini sağlamaya hazırız. Ancak Zelenskiy'nin açıklamalarına bakın Mayın temizleme çalışmalarına karşıydı. Problem onlarda bizde değil. İstanbul'da yapılacak toplantı ile BM'nin inisiyatifi önemli ancak sembolik bir adım olur. Bu konuyu çözmek için Ukraynalıların limanlarını mayınlardan temizlemesi gerekiyor. Zelenskiy ile olası görüşmeye için Zelenskiy toplantı için toplantı istiyor. Ruslar 24 Şubat durumu öncesine gelsin diyor ancak heyet istanbul'da farklı şeyler söyledi. Sürekli tutumlarını değiştiriyorlar. Top Ukrayna tarafında....

Çavuşoğlu: Gıda krizi gerçek bir sorun ancak buna Ukrayna'dan ihraç edilecek ürün olarak bakmamak lazım. Ukrayna ve Rusya'dan ihraç edilmesi şeklinde bakmak lazım. Dünya'daki üretimin üçte birini oluşturuyor. Mayınlar temizlenemeyecekse de güvenli koridor oluşturulması gerekiyor. Gemilerin silah taşımayacağından emin olunmasını istiyorssunuz. Ancak bunların denetimini yapacak bir mekanizmanın olması ile hem ihracatın önündeki engeller kalkar hem de her iki ülkenin endişeleri kalkar. Biz müzakereye dönme konusunda daha olumlu bir hava görüyoruz. Her iki taraf da bir araya gelmek isterse biz üzerimize düşeni yaparız. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi liderler düzeyinde bir görüşmeye ev sahipliği yapmak isteriz.

RUSYA'YA UYGULANAN YAPTIRIMLAR

Çavuşoğlu: Yaptırımlara katılmamamız Ukrayna'yı rahatsız etmiş olabilir ancak biz dengeleyici bir politika izliyoruz. Doğruya doğru yanlışa yanlış diyoruz. Savaş ortamında sağduyuyu kaybetmemek ve savaşı sonlandıracak makul adımlar atmayı doğru buluyoruz.

SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER

Çavuşoğlu: Anayasa Komisyonu'nun 8. toplantısından da sonuç çıkmadı. Biz bu sürecin devam etmesini istiyoruz. Astana platformu sayesinde bunları konuşuyoruz. Diğer taraftan siyasi çözüm istemeyen bir rejim var. Rusya ve İran'ın rejim üzerindeki etkisini kullanmasını bekliyoruz. tek çözüm yolu siyasi çözümdür. Ülkenin geleceği için tek çözüm yolu budur. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekleyeceğimizi dile getiriyoruz.

Suriyeli Kürtler ile PKK/YPG'yi bir tutmamamız gerekiyor. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine de bu nedenle karşı çıkıyoruz. ABD ile bir ortak açıklamamız var ardından Soçi'de bir mutabakat zaptı imzaladık. Teröristlerin bölgeden temizlenmesi için hem Rusya'nın hem ABD'nin taahhütleri var.

"SURİYE MESELESİ İLE İLGİLİ İŞ BİRLİĞİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Lavrov: Türk dostlarımızın dış güçler tarafından sınırlarında oluşturulan tehditleri dikkate alıyoruz. ABD, gayrimeşru bir şekilde birtakım örgütleri besliyor. Biz buradaki hassasiyetinizi anlıyoruz. Rusya ile ilgili dış aktörler aynı faaliyetlerde bulunuyordu. Dolayısıyla Suriye meselesiyle ilgili iş birliğimize devam edeceğiz.