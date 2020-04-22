Bakan Çavuşoğlu, video konferansla İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına katıldı:

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin çağrısıyla video konferans formatında düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'na katıldı.

Çavuşoğlu, dışişleri bakanları düzeyinde düzenlenen toplantıya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ülkemizin girişimiyle video konferans yoluyla gerçekleşen İİT Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısında Kovid-19 ile mücadeleyi ele aldık. Bu salgınla etkin mücadelede atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Rabb'im ümmetimizi bu beladan muhafaza eylesin."

Kaynak: AA