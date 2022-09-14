Bakan Çavuşoğlu'dan Yunanistan'ı delirtecek sözler: " Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz”

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile yaşanan gerginliğe ilişkin olarak, "Türkiye’nin uluslararası arenadaki görünürlüğü ve başarıları Yunanistan’ı çıldırtıyor." dedi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in 'Bir gece ansızın gelebileceğini söyleyenleri gün ışığında bekliyoruz' ifadesini değerlendiren Çavuşoğlu, "Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz.” diye konuştu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bakan Çavuşoğlu'dan Yunanistan'ı delirtecek sözler: " Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye’nin uluslararası arenadaki görünürlüğü ve başarıları Yunanistan’ı çıldırtıyor. Yunanistan bu nedenle Türkiye’yi kışkırtmak da istiyor. İşte tacizler, kilit atmalar bunun örneği.

Bir de Yunanistan, Türkiye’nin yaptırımlara katılmamasını ve dolayısıyla turistlerin Türkiye’ye gelmesi gibi konuları da sürekli gündeme getiriyor.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Net yükümlülükleri var. Bunların yerine getirilmesi lazım. Yasa değişikliği ise, yasa değişikliği yapacaklar. Mevcut yasalarımız buna elvermiyor denmesin. Bunu da zaten anlaşmanın içinde koyduk.

MİÇOTAKİS'İN SÖZLERİ

(Miçoatakis’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘ansızın gelebiliriz' açıklamalarına cevaben 'gün ışığında' bekliyoruz ifadeleri) Biz, o sözlere cevap vermeye bile gerek duymuyoruz. Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz.”

ABD İLE F-16 GÖRÜŞMELERİ

F-16’larla ilgili, siyasi düzeyde ve teknik düzeyde herhangi bir sorun yok. Yani askerlerimiz arasında yapılan görüşmelerde herhangi bir problem yok.

Detaylar gelecek...

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Macron'dan güç aldı, havaya girdi! "Bir gece ansızın gelebileceğini söyleyenleri gün ışığında bekliyoruz"Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Macron'dan güç aldı, havaya girdi! "Bir gece ansızın gelebileceğini söyleyenleri gün ışığında bekliyoruz"

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