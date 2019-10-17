Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: ABD ile anlaşma sağlandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

- Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık

- YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık.

- PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir

- Diğer bölgeler için Rusya ile de görüşeceğiz. Ayın 22'sinde Rusya'da Putin'le de bu konuları ele alacağız.

- Fırat'ın doğusunda DEAŞ ile mücadele konusunda da eş güdüm ve iş birliği içinde çalışacağız.

- YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık

- Amacımız 32 km derinlikte ve Fırat’ın doğusundan Irak sınırına kadar hiçbir teröristin kalmaması ve tüm bölgenin güvenli bölge olarak tesis edilmesi.

- Her şeyden önce buraların güvenli bölge haline gelmesi lazım. Oraya dönen insanların en temel ihtiyaçlarının sağlanması gerekiyor.

- İnsani konuları kimsenin siyasi bir meseleye döndürmemesi gerekiyor.

- Suriye’nin yeniden inşası zaten siyasi bir süreç. 30 Ekim’de anayasa komitesi ilk toplantısı yapılacak.

- YPG/ PKK nedir ne yapıyor, azınlıkların şikayetleri gibi konular heyete gösterildi. Bu kadar saat nasıl geçti farkında bile olmadık ve sonunda böyle bir netice aldık.

- Kobani meselesini biz dile getirdik. Oraya girmeyeceğiz gibi şey söylemedik. Bizim öyle bir taahhüdümüz olmadı.

- Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından sonra, DEAŞ ve PKK'dan temizlediğimiz alanlara şu ana kadar 365 binden fazla Suriyeli döndü.

- Cumhurbaşkanımız net bir şekilde söyledi. Bir arabuluculuğun doğru olmadığı ve ABD'ye yakışmadığı söylendi.