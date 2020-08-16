Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'ın sözlerine tepki!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Dominik Cumhuriyeti'nde Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Libya'yı değerlendirdik, uzmanlar düzeyinde (ABD'yle) istişarelerimizi devam ettirme kararı aldık" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldık.

Yunanistan hep kara propaganda yapıyor. Oysa bizim yaptığımız her şey uluslararası hukuka uygun. Biz her zaman diyalogdan yana olduk.

Özellikle son zamanlardaki gelişmeler hakkında da detaylı bilgi sahibi olduğunu gördük.

Diğer ikili ilişkilerimizi, bölgesel konuları da ele alma fırsatımız oldu.

Şimdi gerçekten Biden'ın medyaya da yeni yansıyan konuşmalarına bakınca da insan üzülüyor.

Bir başkan adayının böylesine hatalara düşmesi gerçekten ilginç bir durum.

(Biden'in ifadeleri) Biz böyle dayatmaları kökten reddediyoruz. Türk milletini de tanımayan cahilce yapılmış bir açıklama

Hükümetin, cumhurbaşkanının, kimin değişeceğine milletimiz karar verir. Amerika'dan bir kimse karar veremez"

Burada kullandığı diğer kelimeler de çok ilginç.

İSRAİL - BAE ANLAŞMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kudüs bizim kutsal davamızdır.

Biz bu anlaşmaya şaşırmadık.

Kukla olduklarını kendi hakları da görüyor.