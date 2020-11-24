Bakan Çavuşoğlu'ndan çok sert Doğu Akdeniz açıklaması: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz ve ABD seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin kendi kıyılarına hapsedilmesi kabul edilemez.

ABD’de seçimler yapıldı. İki ülke arasındaki ilişkilerde yeni sayfa açılmalı.”

AB'nin yaptığı hataları anlamasını ve Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz.

(ABD'yle) İlişkilerimizi iki ülkenin stratejik çıkarına olacak şekilde olumlu bir mecraya sokmak için gereken çabayı göstereceğiz"

Ayrıntılar gelecek...