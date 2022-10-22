Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: "Biz olmasaydık Libya bugün bir Suriye olurdu"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, programı kapsamında geldiği Hatay'da STK başkanları ile bir araya geldi. Burada başkanlara hitap eden Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikası ve terörle mücadele konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"EN SON HİDROKARBON ANLAŞMASI İMZALADIK"

Suriye'deki iç savaşın 11 yıldır devam ettiğini anımsatan Mevlüt Çavuşoğlu, "Diğer ülkeler de bu duruma düşmesin diye canla başla çaba sarf ettik. Eğer biz olmasaydık Libya bugün bir Suriye olurdu. Eğer Trablus'ta yapılan saldırıyı biz püskürtmeseydik olurdu. Ama bugün Libya'yla deniz yetki alanları anlaşması imzalıyoruz. En son hidrokarbon anlaşması imzaladık” diye konuştu.

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Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki anlaşmasına değinen Çavuşoğlu, ”Sana ne? Ben istediğim ülkeyle anlaşma imzalarım. Libya hükümeti Malta'yla imzalayınca sorun yok. Bizimle imzalayınca bu hükümet anlaşma 'imzalayamaz' diyor. Yani bu ayrıcalık sadece Avrupa Birliği üyelerinin de mi var? Malta'nın kendisi bile şaşırdı bu tepkilere. Çünkü Malta dürüst ve adaletli tutum sergileyen bir ülke. Kendisi küçük, nüfusu küçük bir ada devlet ama ilkeli duruşuyla saygın bir ülke, onlar da şaşırdılar” ifadelerini kullandı.

"SURİYE'NİN DE BÖLÜNMESİNE İZİN VEREMEYİZ"

Suriye'nin kuzey doğusundaki terör örgütlerine verilen desteğin farkında olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ”Suriye’nin bölünmesine izin vermemiz gerekiyor. Özellikle Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK’ya, YPG'ye, PYD'ye ülkeyi bölmesi için ayrılıkçı gündemini devam ettirmesi için verilen desteklerin de farkındayız ve buna da engel olmak için her türlü tedbiri alıyoruz ve alacağız. Nasıl kuzeyde, terör koridoru, kurmak isteyenler önce DAEŞ'li, sonra PKK bunlara darbe vurarak güvenlik koridorları kurduysak, Suriye'nin de bölünmesine izin veremeyiz”

"ILIMLI MUHALİFLERLE REJİMİN BİR YOL HARİTASI ÜZERİNDE MUTABAKATA VARMASI GEREKİYOR"

Suriye’nin sınır ve toprak bütünlüğünü destekliklerinin altını çizen Çavuşoğlu, ülkede ve uluslararası arenada yaşanan gelişmelere değindi.

Çavuşoğlu, "Bundan sonra da bu konularda bugüne kadar olduğu gibi ne gerekiyorsa da yapacağız. Bunu da siz Hataylı hemşerilerimizle paylaşmak isterim. Tabi Suriye meselesinin de siyasi şekilde çözülmesi yani siyasi çözüm burada hayati derecede önemli. BM Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde rejimle muhalefetin bir anayasa ve sonra bir seçim süreci dahil hepsini içeren bir yol haritası konusunda uzlaşması gerektiğini söylüyoruz. Bundan rahatsız olanlar da var. Başka bir çare var mı, onu söyleyin. Yani bu iç savaş 50 yıl sürsün mü? Suriye’nin milli bütünlüğü için ılımlı muhaliflerle Rejimin bir yol haritası üzerinde mutabakata varması gerekiyor, ancak Suriye’nin birliği beraberliği bu şekilde tesis edilebilir ve ülkemizde bulunan Suriyeleri güvenli bir şekilde gönderebiliriz" dedi

Bakan Çavuşoğlu daha sonra STK başkanlarının sorularını cevapladı.