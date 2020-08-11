Bakan Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz açıklaması: Kararlılığımız tamdır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, basın toplantısında yaptığı konuşmada,“12 Temmuz’da Ermenistan kardeş Azerbaycan’a Tovuz bölgesine bir saldırıda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti olarak o gün ne söylediysek bugün aynı şeyi söylüyoruz. Kardeş Azerbaycan yalnız değildir, tüm gücümüzle tüm imkanlarımızla yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmetler diliyoruz." dedi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın topraklarının yüzde 20'sin işgal ettiğini söyleyen Çavuşoğlu,"Bugüne kadar tüm kararlara rağmen, BM, Avrupa Konseyi ve AGİT gibi kurumların kararlarına rağmen Ermenistan bu sorunun çözümüne yanaşmamıştır. Bu sorunlarda müzakere için güvenilir bir ortak olmadığını tüm dünyaya göstermiştir. Ortada çok net kararlar var. Bu sorun neden çözülmedi? Uluslararası toplumun başta Minsk üçlüsü olmak üzere samimi bir şekilde gayret sarf etmemesidir. Kardeş Azerbaycan’ın sınır ve toprak bütünlüğü çerçevesi ile bu sorunun diplomasi ve diyalog ile çözülmesini arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

ALMANYA'NIN KORONAVİRÜS TESTİNİ ZORUNLU KILMASI

Koronavirüs salgının dünyayadeki çoğu şeyi değiştirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, AB'nin Türkiye'yi güvenlikli ülkeler listesine almadığını belirterek,"iki defa gözden geçirme yaptılar listede olan bazı Balkan ülkelerini yine Fas ve Cezayir gibi ülkeleri de listeden çıkardılar. Almanya’daki vatandaşlarımız ve Alman turistler Türkiye’ye gelmek için çok ses çıkardılar ve taleplerini ilettiler. Türkiye’ye yönelik bu seyahat kısıtlamasının kaldırılması için çaba sarf ettik. AB içinde Malta gibi Polonya gibi İsviçre gibi bu ülkeler kısıtlamaları kaldırdı. Almanya bazı turizm bölgelerini seyahat kısıtlamasını kaldırdı. Almanya’da döndükten sonra 14 günlük karantinaya tabi tutulmaması için Almanlar eğer Türkiye’de test yapabilecekseniz biz bu kısıtlamayı kaldıracağız dediler. Şimdi dönüşte 14 günlük karantina yerine test yaptırmanın vatandaşlarımız için daha uygun olduğunu düşündük. Bu uygulama sadece vatandaşlarımız için değil Türkiye’ye seyahat için gelen Almanlar için de geçerli. Türk-Alman ayrımı yapılmıyor” diye konuştu.

"ORUÇ REİS BÖLGEYE GİTTİ"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki, faaliyetlerine ilişkin konuşan Çavuşoğlu, “Gemilerimizi tekrar hareketlendirdik Oruç Reis bölgeye gitti. Ağustos sonu itibariyle kıta sahanlığımızın batı sınırlarını da belirlemiştir. O alanlara da ruhsat vererek yine her türlü sismik araştırma ve sondaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Burada kararlılığımız tamdır. Hem Doğu Akdeniz’de hem de Kıbrıs’ta Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunacağız, bu konuda hiçbir şekilde taviz veremeyiz. Kimse Türkiye’ye yönelik siz iyi niyet göstermediniz diyemez, biz gösterdik ama karşı tarafta kötü niyetli bir ülke var. Suçlayacaklarsa Yunanistan’ı suçlasınlar” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE- NAHÇİVAN DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ

Azerbaycan ile ticari yatırımların artırılacağı söyleyen Çavuşoğlu, bu kapsamda Türkiye'nin Azerbaycan'dan aldığı gaz miktarını artıracağını söyledi.

Çavuşoğlu şunları kaydetti:

“Öncelik verdiğimiz Kars, Nahçivan projesi ve yine Türkiye-Nahçivan doğalgaz boru hattı projesi. Nahçivan üzerinden Türkiye’ye gazın ulaştırılması stratejik bir projedir. Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarının karşılıklı ziyaretler de pasaporta ihtiyaç duymaması lazım. Biz bu işbirliğini Gürcistan’la gerçekleştirdik. Ukrayna ile de hayata geçirdik. Artık kimle seyahatin önünü açabilmek için önerilerimizi sunduk. Bunları da hayata geçireceğiz. Her alanda bağlarımızı güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz”

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİN GELİŞMESİ DIŞ POLİTİKANIN ÖNCELİĞİDİR"

Toplantıda konuşan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, bu yıl sonunda tamamlanacak olan Güney Gaz Koridoru ve ana bileşeni olan TANAP projesi üzerinde görüşmeler yapıldığını söyledi.

Ceyhun Bayramov ,"Türkiye ile ilişkilerin gelişmesi Azerbaycan dış politikasının bir önceliğidir. İki ülkenin liderleri arasındaki kişisel dostluk ve karşılıklı ziyaretler, bu ilişkilerin gelişmesinde özel bir öneme sahiptir. Bugün kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Çok sayıda enerji ve ulaşım konuları tartışıldı” dedi.

"AZERBAYCAN VE TÜRKİYE'NİN BİRLİĞİ EBEDİDİR"

Azerbaycan’ın her zaman Türkiye’nin yanında yer aldığını belirten Bayramov, şunları söyledi:

“Azerbaycan ve Türkiye'nin birliği ebedidir ve geleceğimizi bu sağlam temel üzerine inşa ediyoruz. Azerbaycan her zaman Türkiye'nin haklı davasını destekledi ve Türk halkının yanında yer aldı. Bir daha Türkiye’nin misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Sizi Azerbaycan’da beklediğimizi belirtmek isterim”