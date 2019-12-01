Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş Kanal İstanbul açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'a yapılması planlanan Kanal İstanbul'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu açıklamasında "Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman, dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak." ifadelerini kullandı.
İstanbul'a yapılması planlanan Kanal İstanbul'a ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, açıklamasında "Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman, dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak." ifadelerini kullandı.
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