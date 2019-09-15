Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e sert yanıt!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" vaadine karşılık çok sert konuştu.
Bakan Çavuşoğlu açıklamasında şunları belirtti;
Bazı ülkelerin desteğiyle cesaretlenen İsrail, ırkçı apartheid rejimine dönüşmeye başlayan saldırgan politikalarını sürdürmektedir.
Ümmetin tümü birlikte tepki vermiş olsaydı ABD ve İsrail'in pervasız planları, politikaları ve davranışları bu noktaya hiç gelmeyecekti.
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