Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satırbaşları:

Yerel halkı kışkırtmaya çalışıyorlar. Bunun arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz. Barzani kapsamlı soruşturma başlatacaklarını, bir daha buna izin vermeyeceklerini söyledi. Bu tür olaylara prim verilmemesi gerektiğini ilettik.

HALKIN SANDIKTAKİ İRADESİNE SAYGI DUYULMASI GEREKİR

Venezuela, ABD'nin baskısıyla AB değerleriyle çelişiyor. Halkın sandıktaki iradesine herkesin saygı duyması lazım.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

Bazı kişiler ideolojilerini dikte ediyor. Bir kişinin siyasi ideolojisine göre Kıbrıs feda edilemez. KKTC'de demokratik olgunluk var.