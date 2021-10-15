Bakan Derya Yanık duyurdu: Belge toplama devri son buluyor! Sosyal yardım başvuruları e- Devlet'ten alınacak
Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım başvurularının e- Devlet üzerinden alınacağını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, bugünden itibaren sosyal yardım başvurularının e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığı ifade edilerek," İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız artık farklı kurumlardan belge toplamadan, e-Devlet üzerinden, doğrudan başvuru yapabilecek." denildi.
Bugün itibarıyla sosyal yardım başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz.— T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) October 15, 2021
İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız artık farklı kurumlardan belge toplamadan, e-Devlet üzerinden, doğrudan başvuru yapabilecek.#dijitaltürkiye @deryayanikashb pic.twitter.com/DNGovNydXD
Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Derya Yanık ise, "Bugün itibari ile Türkiye vizyonuna uygun olarak sosyal yardım başvurularını e-devletten almaya başlıyoruz. Farklı kurumlardan belge toplamadan e-devletten ihtiyaç duyduğu desteğe kolay ulaşmış olacak." dedi.