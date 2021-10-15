Bakan Derya Yanık duyurdu: Belge toplama devri son buluyor! Sosyal yardım başvuruları e- Devlet'ten alınacak

Zafer Şahin'den çarpıcı yazı! CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'nın eşinin kuzeninin İBB'den üç maaş aldığını iddia etti

Soğuk havalar kendini hissettirecek! Meteorolojiden o iller için yağmur uyarısı! Hava bugün nasıl olacak 15 Ekim 2021 Cuma?