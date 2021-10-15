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Bakan Derya Yanık duyurdu: Belge toplama devri son buluyor! Sosyal yardım başvuruları e- Devlet'ten alınacak

Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım başvurularının e- Devlet üzerinden alınacağını duyurdu.

Bakan Derya Yanık duyurdu: Belge toplama devri son buluyor! Sosyal yardım başvuruları e- Devlet'ten alınacak

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, bugünden itibaren sosyal yardım başvurularının  e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığı ifade edilerek," İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız artık farklı kurumlardan belge toplamadan, e-Devlet üzerinden, doğrudan başvuru yapabilecek." denildi. 

 

 

 

 

Bakan Derya Yanık duyurdu: Belge toplama devri son buluyor! Sosyal yardım başvuruları e- Devlet'ten alınacak

Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Derya Yanık ise, "Bugün itibari ile Türkiye vizyonuna uygun olarak sosyal yardım başvurularını e-devletten almaya başlıyoruz. Farklı kurumlardan belge toplamadan e-devletten ihtiyaç duyduğu desteğe kolay ulaşmış olacak." dedi.

Bakan Derya Yanık duyurdu: Belge toplama devri son buluyor! Sosyal yardım başvuruları e- Devlet'ten alınacak Bakan Derya Yanık duyurdu: Belge toplama devri son buluyor! Sosyal yardım başvuruları e- Devlet'ten alınacak

Tayfun Altuntaş
Editör
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