Bakan Derya Yanık duyurdu! Doğal gaz desteğinin tutarı belli oldu: En az 450 en fazla 1150 TL ödeme yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Derya Yanık, başvuruları Mart ayında başlayacak olan doğal gaz ve kömür yardımı desteği hakkında konuştu.

İhtiyaç sahiplerine hane başına yapılan kömür yardımının yanı sıra doğal gaz yardımının da hayata geçirileceğini hatırlatan Yanık, bununla ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindiğini söyledi.

BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile çalışma yürüttükleri bilgisini veren Yanık, şubat ayının ikinci yarısından itibaren başvuruların yapılabileceğini, martın ikinci yarısından itibaren de ödemelerin gerçekleştirileceğini söyledi.

E DEVLET VE VAKIFLAR ARACILIĞIYLA YAPILACAK

Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabileceğini belirtti.

DESTEĞİN TUTARI BELLİ OLDU

Doğal gaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Yanık, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağının bilgisini vererek, kişinin faturasını PTT'ye götürerek verilen hak doğrultusunda ödemesini alacağını söyledi. Bakan Yanık destek tutarının ısıl haritaya göre belirleneceğin bilgisini vererek şunları söyledi:

"Isıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapılacak çünkü, Erzurum'daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege'deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil. O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir destek sağlanacak. İki eşit taksitte yapacağız bu ödemeleri, mart ve ekim aylarında. Kömür yardımı da hemen hemen buna benzerdi."

ÖDEMELER ISIL HARİTAYA GÖRE YAPILACAK

Hedeflerinin 4 milyon haneye ulaşmak olduğunu dile getiren Bakan Yanık, "Öyle ki kömürün 2 katından fazla hane sayısı. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz. Yani, ödemelerimiz ısıl haritaya göre belirlenmiş 450 lira 1150 lira arasında değişiyor bölgesine göre. Belirttiğimiz tarihleri geçmemek, eğer mümkün olursa daha erken sürelerde yapmak için yoğun bir gayret gösteriliyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, doğal gaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez gerçekleştirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.