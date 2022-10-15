Bakan Derya Yanık duyurdu! Evde bakım ödemeleri hesaplara yatırılmaya başladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kendi ihtiyaçlarını gidermeyen ve ağır engelli olan bireylere bakan vatandaşlar için uygulanan evde bakım hizmetleri ödemelerinin bugün itibariyle hesaplar aktarıldı. Bakan Derya Yanık 1 milyar 867 milyon TL ödeme yapıldığını bildirdi.

2006 YILINDAN BERİ DEVAM EDİYOR

Bakan Derya Yanık, bakım muhtaç insanlara yapılacak olan desteklerin her zaman öncelikli olduğunu söyleyerek "Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerimizi aileleri yanında desteklemek öncelikli hedefimiz. Bu kapsamda engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı destekliyoruz.” dedi.

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AYLIK 3 BİN 336 TL ÖDEME YAPILIYOR

Yapılan ödemeler kapsamında bu yardımdan faydalanan her bir vatandaşın aylık olarak 3 bin 336 TL alacağını bildiren Bakan Yanık "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 867 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 559 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Bu doğrultuda engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimizi insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütmeye devam edeceğimizi de vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.