Bakan Derya Yanık: "Milletimiz müsterih olsun, devletimizin bütün kademeleri ve unsurları görevinin başında"

Beyoğlu'ndaki terör saldırına ilişkin açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türkiye'yi terörle terbiye etmeye çalışanlar bugüne kadar sonuç alamadılar, bundan sonra da alamayacaklar" dedi.

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Bakan Derya Yanık: "Milletimiz müsterih olsun, devletimizin bütün kademeleri ve unsurları görevinin başında"

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısı ile ilgili konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türkiye'yi terörle terbiye etmeye çalışanlar bugüne kadar sonuç alamadılar, bundan sonra da alamayacaklar. Türkiye, terörle terbiye edilemeyecek kadar büyük, güçlü ve tarihsel birikimi olan bir ülke" dedi.

"ADALETİN ÖNÜNE ÇIKARILACAK, HESAP SORULACAK"

Saldırıda hayatını kaybeden 34 yaşındaki Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'in vefatından dolayı derin üzüntü içerisinde olduğunu ifade eden Bakan Yanık şöyle konuştu:

"Türkiye, terörle mücadelede yıllardır çok önemli mücadele ortaya koydu. Burada da olayın hemen akabinde fail ve faille beraber iştirak eden birtakım isimler yakalandı. Dün, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile olayı öğrenir öğrenmez açıklamalarda hepimiz ısrarla şunu ifade ediyoruz; bu meselede, öncekilerde olduğu gibi sonuna kadar failler, faillerin arkasındaki iş birlikleri, iştirakler, kim varsa şehitlerimizin kanını yerde koymayacak şekilde gereği yapılacak. Failler yakalandı, başkaları da varsa yakalanacak ve adaletin önüne çıkarılacak, hesap sorulacak."

Bakan Derya Yanık: Milletimiz müsterih olsun, devletimizin bütün kademeleri ve unsurları görevinin başında

Bakan Yanık, Yusuf Meydan'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Adana İl Müdürlüğü personeli olduğunu anımsatarak, "Yusuf kardeşimiz bizim aynı zamanda çalışma arkadaşımızdı. Ecrin, 9 yaşında cıvıl cıvıl, çok akıllı bir çocuktu. Hakikaten üzüntümü tarif etmekte zorlanıyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

"ÇOK ACI, AĞIR..."

Bakanlık olarak saldırıda yaralanan vatandaşlar ve aileleri için hastanelerde psikososyal destek hizmetlerine başladıklarını ifade eden Yanık şu ifadeleri kullandı:

"Hakikaten duygularımı ifade etmekte güçlük çekiyorum. Çok, çok üzgünüm. Şehitlerimiz, yaralılarımız ve aileleri için elimizden gelen her şeyi sonuna kadar yapıyoruz, yapacağız. İçerisinde bakanlığımızın da dahil olduğu devletimizin bütün birimleriyle elimizden geleni yapıyoruz ama terörün bu yaptığını da yanına bu millet koymaz, bugüne kadar koymadı, bundan sonra da koymayacaktır. Türkiye'yi terörle terbiye etmeye çalışanlar bugüne kadar sonuç alamadılar, bundan sonra da alamayacaklar. Türkiye, terörle terbiye edilemeyecek kadar büyük, güçlü ve tarihsel birikimi olan bir ülke. Allah'ın izniyle, milletimizle bugüne kadar olduğu gibi bütün bu oyunların da üstesinden geliriz. Acımız çok taze ve derin ama milletimiz müsterih olsun, devletimizin bütün kademeleri ve unsurları görevinin başında. Nitekim hızlıca ana fail de olmak üzere faillerden önemli kısmı yakalandı ve adaletin önüne çıkarılacak. Bir kere daha söylemek istiyorum, hakikaten çok üzgünüz. Çok acı, ağır... Yusuf'un çalışma arkadaşımız olması acımızı biraz daha katladı. Hepsinin Allah şehadetlerini makbul, mekanlarını cennet etsin. Allah ailelerine, milletimize sabırlar versin. Başımız sağ olsun."

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