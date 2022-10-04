Bakan Derya Yanık'tan anaokulu desteği açıklaması: "Başvuru ve takip yok. Okulu kaydettirmek yeterli"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Türkiye'de ilk kez bu yıl uygulanacak olan anaokulu destek programı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Rukiye Karapunar
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Bakan Derya Yanık'tan anaokulu desteği açıklaması: "Başvuru ve takip yok. Okulu kaydettirmek yeterli"

Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bu yıl ilk defa uygulanacak olan sosyal destek projesine dair açıklamalarda bulundu. Çocuğu anaokulunda okuyan her ailenin bu sosyal yardımdan faydalanabileceğini söyleyen Derya Yanık detayları bir bir anlattı.

Bakan Derya Yanık'tan anaokulu desteği açıklaması: Başvuru ve takip yok. Okulu kaydettirmek yeterli

ANAOKULUNA KAYIT YETERLİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık dar gelirli ailelerde yaşayan 1 milyon çocuk için fayda sağlayacak olan yardım için "Anaokulu desteğimiz ilk kez olacak. Bu ayın ikinci haftasında ödemeye başlayacağız. Herhangi başvuru, takip yok. Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli." dedi.

Bakan Derya Yanık'tan anaokulu desteği açıklaması: Başvuru ve takip yok. Okulu kaydettirmek yeterli

TÜM MASRAFLARI DEVLET KARŞILAYACAK

Bakanlık tarafından 3 ay önce dar gelirli ailelerde yaşayan 3-5 yaş arasındaki çocuklara sosyal yardım sağlanması adına protokol imzalanmıştı. Yapılan yeni sosyal yardım projesi ile birlikte anaokuluna giden her çocuk eğitimden ücretsiz bir şekilde faydalanabilecek. Proje, 2022-2023 eğitim öğretim yılında hayata geçirilecek ve anaokuluna giden çocukların tüm kırtasiye ve okul masrafları devlet tarafından karşılanacak.

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