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Bakan Derya Yanık'tan, DW'nin "Seks işçiliği" güzellemesine tepki! Harekete geçti! "Fuhşa teşvik suçunu da işlemektedir"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanıki geçtiğimiz gün "Seks işçiliği" güzellemesiyle gündem olan DW yayın organına tepki gösterdi ve yetkili kurumlara gerekli başvuruların yapıldığını duyurdu.

Bakan Derya Yanık'tan, DW'nin "Seks işçiliği" güzellemesine tepki! Harekete geçti! "Fuhşa teşvik suçunu da işlemektedir"

Geçtiğimiz gün, Deutsche Welle'nin öncülüğünü yaptığı Plus 90 hesabından, "Seks işçiliği" güzellemesi yapıldı. Paylaşımda "Yasemin bir seks işçisi ve işini seviyor" ifadeleri çoğu kişiyi şaşkına çevirirken, eleştirileri de beraberinde getirdi. Duruma sessiz kalamayan Bakan Derya Yanık harekete geçti. Paylaşıma tepki gösteren Bakan Yanık,  "Fuhşa teşvik suçunu da işlemektedir" diyerek, yayın organını şikayet ettiklerini duyurdu.

Bakan Derya Yanık'tan, DW'nin Seks işçiliği güzellemesine tepki! Harekete geçti! Fuhşa teşvik suçunu da işlemektedir

"YETKİLİ KURUMLARA İLETTİK"

Konuya ilişkin Bakan Yanık'tan ilk olarak "DW'nin yaptığı bu haberle tüm basın meslek ilkeleri ve toplumsal değerlere hakaret etmektedir. Öte yandan TCK 227/2. maddede düzenlenen fuhşa teşvik suçunu da işlemektedir." şeklinde tepki geldi.

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Bakan Derya Yanık'tan, DW'nin Seks işçiliği güzellemesine tepki! Harekete geçti! Fuhşa teşvik suçunu da işlemektedir

Daha sonra yeni bir paylaşımda bulunan Yanık, "Kadınları aşağılayan, ahlaksızlığı normalleştiren bu yaklaşım kabul edilemez. Yayıncılık adına bir utanç vesikası olan bu içeriğin engellenmesi için yetkili kurumlara gerekli başvuruları yaptık." ifadelerini kullanarak, şikayet için başvuruların gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakan Derya Yanık'tan, DW'nin Seks işçiliği güzellemesine tepki! Harekete geçti! Fuhşa teşvik suçunu da işlemektedir

Bölge Gündem Editör Ekibi
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