Bakan Derya Yanık'tan Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü söylemlerine tepki: "O karanlık günler Ak Parti iktidarında son buldu"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili söylemlerine tepki gösterdi.

Rukiye Karapunar
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Bakan Derya Yanık'tan Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü söylemlerine tepki: "O karanlık günler Ak Parti iktidarında son buldu"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti hükümetinin ortadan kaldırdığı başörtüsü sorununun bir seçim çalışması olduğunu söylemişti. Gündem olan sözleri sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Kılıçdaroğlu'na "Sayın Kılıçdaroğlu yine ülke gündemini geriden takip etmeye devam ediyorsunuz" dedi.

Bakan Derya Yanık'tan Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü söylemlerine tepki: O karanlık günler Ak Parti iktidarında son buldu

"KANUN TEKLİFİMİZİ MECLİS'E VERECEĞİZ"

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkarıyoruz. Yarından itibaren bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızın ardından Meclis'e vereceğiz. CHP grubu, eksiksiz, fakatsız ve yüreklice bu kanunun arkasında duracak." diye konuşmuştu.

Bakan Derya Yanık'tan Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü söylemlerine tepki: O karanlık günler Ak Parti iktidarında son buldu

" ÜLKE GÜNDEMİNİ GERİDEN TAKİP EDİYORSUNUZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da o sözler sonrası "Sayın Kılıçdaroğlu yine ülke gündemini geriden takip etmeye devam ediyorsunuz. Kadınların kılık ve kıyafetlerinden ötürü ayrımcılığa maruz kaldığı ve sizlerin de o dönem alkış tuttuğunuz o karanlık günler hamdolsun ki AK Parti iktidarları döneminde son buldu." şeklinde bir paylaşım yaptı.

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