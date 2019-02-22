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  3. Bakan Dönmez, AK Parti Şanlıurfa teşkilat üyeleri ile bir araya geldi

Bakan Dönmez, AK Parti Şanlıurfa teşkilat üyeleri ile bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığını ziyaret ederek, teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Bakan Dönmez, AK Parti Şanlıurfa teşkilat üyeleri ile bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığını ziyaret ederek, teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığını ziyaret ederek, teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Bakan Dönmez, burada AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan ettiğini anımsatarak, ören yerinin önemine değinerek, Göbeklitepe'nin sadece yurt içinde değil yurt dışında da iyi tanıtılması gerektiğine dikkat çekti.

Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

Bakan Dönmez, AK Parti Şanlıurfa teşkilat üyeleri ile bir araya geldi

Bakan Dönmez, AK Parti Şanlıurfa teşkilat üyeleri ile bir araya geldi

Kaynak: İHA

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