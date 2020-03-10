Bakan Dönmez: Çıkarılan madenler artık ülkemizde işlenecek

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Teknolojik altyapı eksikliğinden dolayı madenlerimizi Türkiye'de zenginleştiremiyorduk. Artık madenlerimizi salt ham madde olarak yurt dışına ihraç etme dönemi kapandı. Yerli üretimi, ar-ge ve inovasyonu temel alan madencilik stratejimizle çıkarılan madenler artık ülkemizde işlenecek" dedi.

Bakan Dönmez, Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli semtinde, Türkiye Yer Bilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası'nın (TÜVEK) temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Dönmez, TÜVEK'in Türk madenciliğine yeni bir ivme kazandıracağını bildirdi. Günümüz dünyasının can damarının madenler olduğunu vurgulayan Bakan Dönmez, "Bu sadece günümüz dünyası için geçerli değil. Geçmişi sömürgeciliğe dayanan ülkelere bakın. Gittikleri yerlerde ilk el koydukları metalar arasında madenler geliyor. Çünkü, madencilik gelişmiş sanayi ülkelerinin çoğunda ekonomik kalkınmayı başlatan öncü bir sektördür. Madencilik; sanayi, enerji, tarım ve inşaat gibi sektörlerin temel girdilerini oluşturuyor" dedi.

'KAZANAN MADENCİLİK SEKTÖRÜMÜZ OLACAK'

Bakan Dönmez, dünyadaki bor rezervlerinin yüzde 73'üne, doğal taşlar rezervinin yüzde 30'una, endüstriyel ham madde rezervlerinin yüzde 2,5'ine, kömür rezervlerinin yüzde 2'sine ve metal rezervlerinin yüzde 0,5'ine sahip olduklarını, bu kaynakları katma değerli ürünler haline dönüştürerek ekonomiye kazandırma gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

"Üretimden nihai ürün aşamasına, teknolojisinden insan kaynağına kadar madenciliğin Türkiye'nin marka sektörlerinden birisi olması için büyük çaba gösteriyoruz. Bugün maden ve ham madde ithalatımız altın dâhil yaklaşık 26 milyar dolar civarı ve bunun önemli bir kısmını da işlenmiş madenler oluşturuyor. İhracatımız da 5-6 milyar dolar seviyelerinde. Teknolojik altyapı eksikliğinden dolayı madenlerimizi Türkiye'de zenginleştiremiyorduk. Artık madenlerimizi salt ham madde olarak yurt dışına ihraç etme dönemi kapandı. Yerli üretimi, ar-ge ve inovasyonu temel alan madencilik stratejimizle çıkarılan madenler artık ülkemizde işlenecek. Böylece hem madenciliği destekleyen alt sektörler, hem teknolojik girişim, hem istihdam hem de ihracat noktasında önemli bir pazar hareketliliği oluşturacağız. Kazanan madencilik sektörümüz olacak. Kazanan milletimiz olacak. Kazanan Türkiye olacak."

'TEK TEK SİCİLLERİNİ TUTACAĞIZ'

Bakan Dönmez, TÜVEK'i 2018 yılında kurduklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bugün temelini atacağımız TÜVEK ile madencilikte önemli bir adımı daha atmış olacağız. TÜVEK'le maden kaynaklarımızın arama ve üretim açısından tek tek sicillerini tutacağız. Maden arama, araştırma ve üretimi esnasında elde edilen sondaj karotları, numuneler, yerbilimleri verileri ve haritaları burada arşivleyecek, kullanıcıların hizmetine sunacağız. Karot Bilgi Bankamız bir nevi madenciliğimizin hafızası olacak. Tüm jeolojik örneklere ait analiz ve bilgileri modern arşiv ve bilgisayar ortamında saklayacağız. Ülkemizde maden arayan yerli ve yabancı kurumların yaptıkları sondajlardan temsili numuneler alarak Karot Bilgi Bankamızda kaydını tutacağız. Karot Bilgi Bankasıyla birlikte farklı zamanlarda yapılan mükerrer çalışmaların da önüne geçeceğiz. Bu da gelişen teknolojilere bağlı olarak sahaları ileride yeniden değerlendirmemize imkân verecek."

Bakan Dönmez ayrıca, 352 bin metrekarelik arazide yapılan TÜVEK binasının bu yılın sonunda tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti. Yapılan konuşmanın ardından TÜVEK binasının temeli atıldı.

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Kaynak: DHA