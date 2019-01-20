Bakan Dönmez: “Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ülkemizi ilk 10’a sokmaktır”

ELAZIĞ (İHA) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2002 yılında 3 bin dolar mertebesinde olan gayri safi milli hasılanın, 2017 verilerine göre 10 bin doların üzerinde olduğunu anımsatarak, "Geldiğimiz nokta dünya ekonomisi içerisinde ilk 17'dir. Satın alma gücüne göre baktığımızda ilk 13'teyiz. Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ülkemizin ilk 10'na sokmaktır" dedi.

Programları kapsamında Elazığ'a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, valiliği ziyaret etti. Vali Çetin Oktay Kaldırım'dan bilgi alan Bakan Dönmez daha sonra AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezine geçerek partililer ile bir araya geldi.

AK Parti'nin 16 yıl önce, "önce millet ve memleket diyerek" yola çıktığını dile getiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bunun karşılığında da ciddi hizmetler ortaya koydu. 2002 yılında 3 bin dolar mertebesinde olan gayri safi milli hasılamız, 2017 verilerine göre 10 bin doların üzerinde. Geldiğimiz nokta dünya ekonomisi içerisinde ilk 17'dir. Satın alma gücüne göre baktığımızda ilk 13'teyiz. Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'ücü yılında ülkemizin ilk 10'na sokmaktır. Buna engel olmak isteyenler var. Özellikle bölgede cereyan eden hareketleri sizlerde yakından izliyorsunuz. Ama milletimiz bunun farkında. Engel olmaya çalışanların bugün nerelerde kime nasıl hesap verdiğini hepimiz biliyoruz. Daha 2 yıl önce hain darbe girişiminde milletimiz cumhurbaşkanımızın arkasından dik duruşu ile bir kez daha bu örnek dayanışmayı göstermiş oldu" ifadelerini kullandı.

"Kaptanımıza güveniyoruz"

6 ay önce bir ekonomik saldırı ile karşı karşıya kaldıklarını aktaran Bakan Dönmez, "Hamt olsun onun da ilk şok dalgasını atlattık. Giderek daha iyiye giden bir programımız var. 2019'un geçen yıla göre çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Eğer ülkemizi bir gemiye benzetecek olursak maalesef 2000 yıllarına kadar bu gemi açık sulara açılamıyordu. Sık sık limana uğramak zorunda kalıyordu. Yolcu ve mürettebat değiştiriyorduk. Kaptan değişiyordu. Şimdi bu gemi 15 yıldır açık sulara açılıyor. Açık denizlerde zaman zaman böyle fırtınalı havalara da yakalanabiliriz. Bazımızın başı dönebilir ve midesi bulanabilir. Ama kaptanımıza güveniyoruz. Kaptanımız bun dan daha kötü hava koşullarında sağ salim limana gemiyi ulaştırdı. Yine seri bir şekilde sağ salim limanımıza ulaştıracağız. Ama geminin altını oymaya kalkışlara da dikkat edeceğiz" diye konuştu.

Son olarak belediyeyi ziyaret eden Bakan Dönmez, Başkan Mücahit Yanılmaz'dan bilgi aldıktan sonra Elazığ'dan ayrıldı. Bakan Dönmez'e, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ve Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze eşlik etti.

Kaynak: İHA