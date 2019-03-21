Bakan Dönmez Hidroelektrik Santralinde incelemelerde bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Siirt'te Pervari ilçesi Çukur köyünde bulunan Çetin Barajı Hidroelektrik Santralinde incelemelerde bulundu.

Bakan Dönmez, Çetin Barajı hidroelektrik santralinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Siirt'te teknik incelemeler kapsamında inşaatı devam eden bölgenin en büyük hidroelektrik santralinde incelemelerde bulunduklarını söyledi. Sönmez, "Son iki yılda proje hızlanarak bugünkü noktaya gelmesinde ayrıca memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Buradaki santralimiz 470 MB gücünde olacak. Bu hızla devam ederse inşallah bir yıl içerisinde işletmeye geçmesi planlanıyor. Bizim yerli ve yenilenebilir kaynakların azami ölçüde kullanılması doğrultuda gerekli desteklerimizin dün olduğu gibi bugün de devam ediyor gelecekte de devam edecektir. Yerli kaynakları kullanmak suretiyle enerjide dışa bağımlılığı azaltmak zorundayız. Türkiye'de 28 bin MGV aşan bir hidroelektrik santral kurulu gücümüz oluşmuştur. Bu sevindirici bir durum bir çok Avrupa ülkelerinden daha ilerde olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim kurulu gücü itibari ile ayrıca sevindirici başka bir yönü de bu projelerin yerli müteşebbislere yerli iş gücüyle yerli mühendislerle hayata geçiriyor olmamız son derece önemli buradaki coğrafya zor şartları barındırmasına rağmen her türlü teknik emniyet kurallarına uymak suretiyle projede bugüne kadar bir sıkıntı yaşamadan gelmiş olduk. İnşallah bundan sonra da kazasız belasız bir şekilde projeyi işletmeye almış olacağız. Bu projeyle işçimizden mühendisimizden yöneticilerine kadar yatırımcılara kadar herkesi kutluyorum. 7 gün 24 saat kesintisiz çalışma şartları içerisinde mesailerine devam ediyorlar. Hepsini teker teker kutluyorum" dedi.

Bakan Dönmez'e TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Ak Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir de eşlik etti.

Kaynak: İHA